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МТС ускорила мобильный интернет в четырёх районных центрах Карелии

МТС увеличила скорость мобильного интернета в четырёх районных центрах Карелии. Средняя скорость передачи данных выросла на треть в Медвежьегорске, Кеми, Беломорске и Калевале. Это стало результатом перевода частот, которые изначально предназначались для сетей 3G, под высокоскоростные сети LTE.

Мобильный интернет МТС на новых скоростях стал доступен также и в посёлке Рабочеостровск в Кемском районе, откуда туристы и паломники отправляются на Соловецкие острова, расположенные в Белом море.

Модернизация сети позволит абонентам МТС даже в часы пиковых нагрузок просматривать видео онлайн, пользоваться игровыми сервисами и получать быстрый доступ к социально значимым ресурсам с возможностью сохранения комфортной скорости передачи данных.

«В этом году МТС реализует масштабную программу модернизации и планомерно развивает сеть на всей территории Республики Карелия, чтобы местным жителям, а также туристам, которые с каждым годом все активнее проявляют интерес к Русскому Северу, был доступен быстрый мобильный интернет и качественная связь. Постоянно анализируя потребление мобильного трафика в населённых пунктах, с помощью данных Big Data, мы прогнозируем дальнейший рост нагрузки и заранее проводим работы по расширению сети», – сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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