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В столице запустили портал «Молодежь Москвы»

В столице запустили новый портал «Молодежь Москвы». Здесь размещена информация о главных городских проектах для юношей и девушек. Например, они могут посмотреть календарь событий — фестивалей, выставок, спортивных соревнований, изучить предложения по стажировкам в различных компаниях, узнать расписание творческих встреч с известными артистами. Желающим предложат зарегистрироваться в качестве волонтера. Об этом рассказала исполняющий обязанности заместителя мэра Наталья Сергунина.

Всего доступно несколько разделов, среди них «Мероприятия», «Мультиформатное пространство», «Проекты».

«Самая масштабная рубрика — “Проекты”. В ней на данный момент представлено 30 проектов. Они помогают молодым людям построить карьеру, начать свое дело, раскрыть творческий потенциал, спланировать свободное время и даже стать волонтерами. А в разделе “Мультиформатное пространство” можно подобрать помещение для переговоров, записи видеоролика, танцевального мастер-класса и бесплатно забронировать его», — сказала Наталья Сергунина.

Наталья Сергунина отметила, что для бронирования помещений и регистрации на события необходимо завести личный кабинет на сайте. Кроме того, авторизованные пользователи (по желанию) будут получать информацию о ближайших встречах и интересных акциях от партнеров.

На сайте удобно ориентироваться благодаря простой навигации. Проекты разделены на разные категории, посвященные учебе, творчеству, развлечениям, работе, волонтерству и конкурсам. Также у «Молодежи Москвы» есть страницы в социальной сети «Вконтакте» и в мессенджере Telegram.

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