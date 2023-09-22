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«Яндекс афиша» запустила оплату через Систему быстрых платежей с привязкой счета

«Яндекс афиша» начала принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП) с привязкой счета. Теперь пользователям не нужно вводить данные карты или каждый раз выбирать банк и счет для оплаты через СБП, оплата становится максимально удобной. Отменить привязку можно в любой момент в приложении банка. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс афиши».

Платежный метод привязки счета обеспечивает современные стандарты защиты платежей на всех уровнях — банков, сервисов «Яндекса» и самой Системы быстрых платежей.

Новый способ оплаты доступен на сайте и в приложении «Яндекс афиши» авторизованным пользователям. Пользователи «Яндекс плюса» получат кэшбек до 20% баллами «Плюса» при оплате новым способом. Также новый способ оплаты уже работает в «Яндекс такси», «Еде», «Лавке» и «Маркете». Кроме того, оплатить билеты на события в «Яндекс афише» можно частями с помощью сервиса «Сплит» — платеж разделится на четыре равные части без процентов и переплат.

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«Яндекс афиша» — онлайн-сервис для покупки билетов на мероприятия, где можно узнать о событиях в городе и купить билеты в кино, на концерт, спектакль, выставку и другие мероприятия. На «Яндекс афишу» приходится 40% онлайн-продаж билетов на развлекательные мероприятия в стране. Сервис доступен в более чем 200 городах, ежедневно им пользуются больше 6 млн человек, которым предлагают ивенты 4000 площадок.

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