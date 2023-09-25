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Интернет Хостинг и домены
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Импортозамещение подтолкнуло рост Рунета

По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, в 2023 г. российские доменные зоны демонстрируют рекордный рост и по итогам августа стали лидерами по приросту среди всех национальных доменов верхнего уровня.

В сентябре этого года национальный домен .RU преодолел новую отметку – в 5,1 млн зарегистрированных имен, что на 172 тыс. или 3,5% больше, чем в начале 2023 г. Последний раз этих показателей доменная зона достигала в июне 2018 г.

А кириллический домен .РФ в сентябре превысил показатель в 700 тыс. зарегистрированных имен, что на 27 тыс. или 4% больше, чем в начале года. Последний раз этой отметки домен .РФ достигал в апреле 2021 г., а затем число зарегистрированных в нем имен снизилось до 670 тыс. и долгое время демонстрировало околонулевой рост.

Лидерами по регистрации доменных имен в зонах .RU и .РФ среди регионов России являются Москва и Московская область (33%), а также Санкт-Петербург (11%), Краснодарский край и Свердловская область (около 3% каждый).

По словам директора Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрея Воробьева, основным драйвером роста доменного рынка стало импортозамещение.

«Российские компании сегодня активно переходят из международных зон в домены .RU и .РФ, как из-за санкционных проблем, так и из-за более высокого уровня их безопасности, в том числе, активной борьбы с фишингом. Кроме того, малый бизнес начинает открывать новые интернет-проекты, для которых регистрирует новые домены. Очевидно, что произошла адаптация к изменениям экономической и политической ситуации, и российский бизнес перешел к росту на базе существующих возможностей», – сказал Андрей Воробьев.

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