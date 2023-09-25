«VK музыка» запустила раздел с аудиокнигами

«VK музыка» запустила раздел с аудиокнигами. В каталоге можно найти мировые бестселлеры, произведения классической и детской литературы, фантастику, современную прозу, аудиокниги жанров нон-фикшн и new adult. Новый раздел уже доступен в приложении «VK музыка» и скоро появится в приложении социальной сети «Вконтакте». Об этом CNews сообщили представители VK.

Пользователям «VK музыки» доступен эксклюзивный контент — сервис представил одну из самых ярких мировых премьер 2023 г. — темное фэнтези Ребекки Яррос «Четвертое крыло». Также только на платформе к прослушиванию эксклюзивно доступна трилогия Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» в озвучке Сергея Бурунова и Михаила Хрусталева.

Сергей Бурунов: «Работа над этой книгой стала для меня настоящим откровением: вместе со знаменитым ученым я словно бы заглянул в будущее. Труд Харари волнует, тревожит и заставляет по-новому посмотреть на привычные нам достижения прогресса. Футурология оказалась бесконечно увлекательной наукой — надеюсь, что слушателей она заинтересует так же, как и меня».

«Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» — доступный, захватывающий и местами шокирующий рассказ о нашем прошлом, настоящем и будущем. Книги изданы в 65 странах мира общим тиражом 45 миллионов экземпляров. «Sapiens. Краткая история человечества» — самая популярная книга трилогии, именно она принесла автору широкую известность. Соединив обширные научные и исторические знания с бездной остроумия, профессор Юваль Ной Харари опровергает сотни мифов. «Homo Deus. Краткая история будущего» продолжает логику первой книги, отвечая на вопрос: «А что дальше?». Автор попытался заглянуть в долгосрочное будущее и порассуждать о том, что произойдет, если люди смогут достигнуть счастья и бессмертия. «21 урок для XXI века» — самая личная работа Харари, он написал ее с целью привлечь как можно больше людей к дискуссии о том, что мы делаем сейчас и как это повлияет на наше общее будущее. Книга посвящена проблемам сегодняшнего дня, поискам источников правдивой информации.

Захватывающая история Ребекки Яррос «Четвертое крыло» (18+) за четыре месяца с момента выхода смогла собрать грандиозную базу поклонников. Книга, рассчитанная в первую очередь на молодую аудиторию young adult, возглавила рейтинги Amazon.com и The New York Times, продержавшись в списке более 14 недель.

В России «Четвертое крыло» — не просто аудиокнига, а медиапроект: «VK музыка» совместно с издательством «Кислород» подготовила аудиосериал, в записи которого приняли участие актеры дубляжа сериала «Игра престолов» (Марина Гладкая — Дейенерис Таргариен → Вайолет Сорренгейл; Юрий Романов — Роб Старк → Ксейден Риорсон, Михаил Хрусталев — Джон Сноу → Дракон Тэйрн и др.). За музыкальное оформление аудиоспектакля отвечает инди-поп артистка polnalyubvi.

Раздел аудиокниг будет постоянно пополняться новыми произведениями. Основная часть каталога доступна для платных подписчиков сервиса. Также редакция составляет книжную подборку, доступную бесплатно для всех пользователей — она будет обновляться каждые три месяца.

«VK музыка» развивает направление немузыкального контента. Ранее платформа запустила раздел «Подкасты», который на данный момент насчитывает более 20 тыс. проектов.