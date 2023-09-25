Wildberries представил партнерам ПВЗ обновленную систему гибких тарифов

После обсуждения с владельцами партнерских пунктов выдачи заказов компания Wildberries доработала дифференцированную линейку вознаграждений, а также запустила онлайн-калькулятор расчета доходов. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Wildberries продолжает тестирование новой программы вознаграждений партнерских ПВЗ. Ее цель – обеспечить гибкий подход при оценке доходов и затрат партнеров, учесть индивидуальные особенности каждого самовывоза: его расположение, площадь, проходимость.

Изменение тарифной политики, которое внедряет Wildberries, также обусловлено и постепенным снижением объема дотаций партнерских ПВЗ. Wildberries с 2020 г. дотировала партнерские ПВЗ, рентабельность которых на сегодняшний день значительно выше собственных ПВЗ онлайн-платформы. При этом Wildberries продолжает поддерживать партнеров – новичков с небольшим оборотом, а также в «дефицитных» локациях.

Новые партнеры онлайн-платформы подключаются к программе выплат с мая 2023 г. С августа 2023 г. дифференцированные тарифы начали тестировать и действующие партнеры.

Во время проведения пилота компания в онлайн-режиме вносила корректировки в программу с учетом обратной связи от партнеров. Например, в ряде регионов были повышены выплаты с учетом специфики их работы.

22 сентября 2023 г. во время онлайн-встречи с предпринимателями компания презентовала дополненную гибкую систему тарификации.

Обновленная тарифная сетка позволила поддержать владельцев пунктов выдачи из отдаленных и малочисленных населенных пунктов. Например, больше всего свои доходы смогут нарастить владельцы ПВЗ в поселках Стрелка Красноярского края и Улькан Иркутской области, селах Аскино в Башкирии и Волчиха в Алтайском крае, а также городе Алдан в Якутии.

Также Wildberries представил новый калькулятор доходов для действующих партнеров, который позволяет рассчитать собственнику денежные поступления за его точку выдачи с учетом объема операций и оказываемых услуг. Для этого в личном кабинете необходимо загрузить информацию о характеристиках самовывоза: площадь, количестве сотрудников, локации и др.

«Новую линейку тарифов ПВЗ мы обсуждаем с партнерами и тестируем еще с весны 2023 г. По сути, мы ее совместно создаем вместе с предпринимателями. Хотим, чтобы партнеры получали вознаграждения с учетом их реальных затрат на содержание ПВЗ. Это позволит повысить рентабельность их бизнеса, сделает его еще более привлекательным и доходным. Подчеркнем, что система тарификации вознаграждений продолжает дорабатываться вместе с предпринимателями», – сказали представители Wildberries.

Для консультаций по вопросам, связанным с новой программой вознаграждений, заработала отдельная «горячая линия». Предприниматели могут обратиться за консультацией или уточнениями по новому тарифу, предоставить обратную связь по работе сервисов, обратившись в службу поддержки с помощью специального тикета «Тариф ПВЗ» в своем личном кабинете.