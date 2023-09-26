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«Дзен» открыл авторам и бизнесу возможность продвигать свои материалы на платформе

Бизнес и авторы «Дзена» могут продвигать статьи на платформе, увеличивать охват контента и привлекать потенциальных клиентов. Новый инструмент «Промо в дзене» работает на базе технологий «VK рекламы». Об этом CNews сообщили представители «Дзена».

В «Дзене» появилась возможность продвижения статей — инструмент доступен всем авторам через кабинет «VK рекламы». Объявление формируется автоматически из элементов статьи: заголовка, обложки и первых 170 символов материала. Реклама показывается в десктопной и мобильной версиях dzen.ru.

Настроить рекламную кампанию можно с оплатой за показы или клики по объявлению в зависимости от задач продвижения. Первая стратегия подойдет, если необходимо повысить узнаваемость, вторая — для увеличения переходов на статью потенциальных клиентов. Не только продвигать контент на платформе, но и увеличивать количество переходов посетителей на сайт бизнеса помогает технология бесшовного перехода из статьи в «Дзене» — Scroll-to-site.

Для запуска продвижения статей необходимо в «Студии дзена» привязать ID кабинета «VK рекламы». Один канал в «Дзене» может быть связан с несколькими рекламными кабинетами и наоборот — из одного кабинета можно продвигать статьи нескольких каналов. Настройка рекламной кампании и статистика доступны в «VK рекламе».

Сейчас инструмент «Промо в дзене» доступен только для статей, в будущем «Дзен» планирует расширить возможности для продвижения.

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«Дзен» — контентная платформа с актуальными новостями, видео и текстами от популярных блогеров. Каждый день «Дзеном» пользуются 32 млн человек, а более 100 тыс. авторов находят свою аудиторию, создают публикации на самые разные темы и зарабатывают на них. Алгоритмы «Дзена» учитывают интересы пользователя и рекомендуют контент, который точно понравится: от гейминга до путешествий, от бьюти до технологий.

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