Москвичи стали чаще пользоваться функцией единовременной оплаты счетов в сервисе «Мои платежи»

Жители столицы стали чаще проводить пакетную оплату счетов в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru и в приложении «Моя Москва». С начала этого года функцией воспользовались около 1,5 млн раз, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Сервис позволяет оплатить несколько счетов сразу. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Чаще всего горожане одновременно оплачивают услуги в сфере образования и ЖКХ. Например, пополняют лицевой счет карты «Москвенок», оплачивают детский сад и школьную группу продленного дня, кружки и секции, а также счета за электроэнергию, домашний телефон и интернет.

«Функция пакетной оплаты счетов позволяет горожанам существенно экономить время: оплатить сразу несколько счетов можно в пару кликов, без повторного заполнения форм и реквизитов. С каждым годом востребованность сервиса растет. Если в 2020 г. жители оплатили счета на портале mos.ru и в приложении “Моя Москва” с использованием пакетной оплаты около 668 тыс. раз, то с начала этого года уже в два с половиной раза больше», — отметил директор Департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Чтобы воспользоваться функцией пакетной оплаты в сервисе «Мои платежи», достаточно выбрать нужные счета из списка, отметив их галочками, а затем нажать «Оплатить». После этого пользователю нужно будет ввести лишь один код подтверждения, который поступит на номер мобильного телефона. Квитанции сформируются отдельно по каждому счету и будут доступны в разделе «История платежей».

Сервис «Мои платежи» автоматически находит неоплаченные счета по реквизитам документов, если у пользователя имеется стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru, а в личном кабинете заполнена необходимая информация. Если указанных сведений недостаточно, можно воспользоваться виджетом «Документы и данные», добавив с его помощью информацию о платежных документах. Для удобства горожан также работают виджеты «Счет по УИН» (уникальному идентификатору начисления) и «Свидетельство ТС» (транспортного средства). Кроме того, в сервисе настраивается автоплатеж, а для того, чтобы не вводить каждый раз реквизиты вручную, можно создать шаблон для удобной оплаты регулярных счетов.

Сервис «Мои платежи» доступен на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Это один из самых востребованных способов оплаты городских счетов. Там собрано более 9000 городских, федеральных и коммерческих услуг.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».