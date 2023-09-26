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Пользователям сервиса видеоконференций SberJazz общаться стало удобнее

В сервисе видеоконференций SberJazz в рамках закрытого бета-тестирования появилась функция корпоративного мессенджера. Пользователи смогут проводить онлайн-встречи и вести рабочую переписку в одной среде, коммуникационная платформа станет единым инструментом для общения команд. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Теперь в SberJazz можно будет не только назначать видеовстречи, но и переписываться с командой в чатах: находить коллег в поиске, отправлять им текстовые сообщения, обмениваться файлами, ставить реакции, настраивать уведомления и др.

Благодаря новым функциям сотрудники и руководители смогут оставаться в едином информационном поле и поддерживать прозрачность общения. В основе мессенджера лежат публичные и приватные каналы — пространства для рабочего общения команд, объединенных продуктом, проектом или направлением. В них сотрудники могут обсуждать вопросы по темам, делать анонсы и быть в курсе всех новостей. Для простоты коммуникаций предусмотрены треды — ветки обсуждений под сообщением, они избавляют пользователей от лишних уведомлений и помогают быстрее находить нужную информацию.

В период бета-тестирования функции корпоративного мессенджера будут доступны всем действующим клиентам SberJazz по текущим тарифам, без дополнительной платы. Чтобы попробовать новые возможности SberJazz, надо заполнить заявку.

SberJazz входит в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры.

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