CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Госрегулирование Интернет Веб-сервисы
|

Правительство одобрило компенсации пострадавшим от утечек

Правительство поддержало инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных в рамках закона об оборотных штрафах. Об этом CNews сообщил представитель министерства.

Если компания, которая допустила утечку, обеспечит финансовое возмещение нанесённого пользователю вреда, это будет признаваться смягчающим обстоятельством. В этом случае к ней будут применяться пониженные оборотные штрафы.

Как это будет работать:

Компания должна сообщить пользователю об утечке, прислать ему SMS/e-mail на номер/адрес, которые были указаны при регистрации. Если компания готова выплачивать компенсацию — это будет напрямую указано в тексте сообщения. Минцифры также разместит эту информацию на «Госуслугах».

После этого у пользователя будет 15 рабочих дней, чтобы подать заявку на «Госуслугах» на возмещение причинённого ущерба.

Компания в течение 20 рабочих дней после получения заявок рассчитает объём денежной выплаты и направит через «Госуслуги» своё предложение всем обратившимся.

Пользователь сможет принять предложение или отказаться от него в течение 20 рабочих дней.

Если более 80% обратившихся согласятся на компенсацию, то компания должна будет выплатить её в течение 5 рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Binance уходит из России и переводит пользователей на новую криптобиржу

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

Любимый россиянами Telegram мутирует в клон китайского WeChat. Он сможет «заменить любой сайт»

Россиян оставят без новейшей полезной функции WhatsApp. Разработчиков напугали российские власти

Россияне не хотят прощаться с зарубежными почтовыми сервисами даже под страхом нарушения закона. Популярность Gmail зашкаливает

Microsoft вывалила в общий доступ 38 терабайт данных своих сотрудников, включая пароли и конфиденциальную информацию

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни
Показать еще