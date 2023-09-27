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Сервис «Точка маркетплейсы» поможет селлерам продавать свои товары «Вконтакте»

Сервис для селлеров «Точка маркетплейсы» расширяет возможности для бизнеса. Теперь пользователи сервиса смогут автоматически загружать свои товары из интернет-магазинов в бизнес-сообщества соцсети. Таким образом, предприниматели получают доступ к аудитории соцсети — 84 млн пользователей в России в месяц, тратят меньше времени на рутину и уделяют больше внимания росту продаж.

Загрузить товар можно в бизнес-сообщество «Вконтакте», администратором которого является сам селлер. Для этого пользователю нужно подключить интеграцию с «Вконтакте» в личном кабинете сервиса «Точка маркетплейсы» и выбрать изделия, которые автоматически загрузятся в раздел «Товары» выбранного сообщества — не более 15 тыс. Сервис подстраивает описание под требования площадки и позволяет массово редактировать товары — можно в несколько кликов снизить цену для десятков позиций или убрать их с витрины.

«Партнерство с компанией VK и интеграция с крупнейшей социальной сетью России — это еще одна возможность для селлера расширить территорию присутствия. Чем больше площадок, на которых селлер может продавать свой товар, тем выше его выручка и охват аудитории покупателей. “Точка маркетплейсы” поможет автоматизировать загрузку товаров в сообщества «Вконтакте» и сэкономить время селлера для других важных дел», — сказал СЕО сервиса «Точка маркетплейсы» Константин Канивец.

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«Точка маркетплейсы» помогает селлерам выйти на онлайн-площадки для торговли, анализировать качество карточек товара, оценивать доходы и расходы, создавать и переносить карточки с товарами, генерировать описания товаров и ответы на отзывы с помощью ИИ, а также управлять заказами и синхронизировать остатки со всех маркетплейсов в одном интерфейсе. Сервис доступен без открытия расчетного счета в «Точке».

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