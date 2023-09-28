«Алиса» поможет совершать покупки голосом в «Лавке»

Пользователи «Лавки» смогут первыми совершать покупки с помощью «Алисы». Она поможет собрать корзину, если заняты руки и важно не забыть что-то купить. Для того чтобы сформировать заказ, достаточно сказать: «Алиса, закажи товары в Лавке» и назвать нужные продукты — Алиса сама положит их в корзину. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

При составлении заказа необязательно называть товар определенного производителя — можно просто попросить положить, например, молоко жирностью 3,2%. «Алиса» сама подберет подходящий продукт, опираясь на историю прошлых покупок в «Лавке», его наличие и список избранного, а потом сообщит, что именно добавила. Если пользователь передумал что-то заказывать, он может сказать: «Алиса, удали последний добавленный товар».

Благодаря нейронным сетям «Алиса» определяет в запросе пользователя названия товаров, а Лавка помогает подобрать товар на основе этого запроса и предпочтений покупателя и определить, есть ли эти продукты в ближайшем дарксторе.

Чтобы закончить собирать корзину, нужно сказать «все» или «хватит». После этого на смартфон придет пуш-уведомление в приложении «Лавки», «Яндекс еды» или Go или SMS с собранным заказом, который можно будет отредактировать и оплатить.

С помощью «Алисы» пользователь может не только собрать заказ в «Лавке», но и узнать его статус — для этого нужно спросить: «Алиса, что с моим заказом?». Кроме того, в приложении «Дом с Алисой» можно включить срочные уведомления от «Лавки», и виртуальный помощник «Яндекса» будет сообщать, на каком этапе находится заказ и когда приедет курьер.

Заказ товаров голосом уже доступен для пользователей «Лавки» в Москве и Санкт-Петербурге.

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«Алиса» — виртуальный помощник «Яндекса». Она умеет отвечать на вопросы, подбирать музыку, помогать в повседневных делах и управлять умным домом. У нее свой характер и чувство юмора, она способна поддержать разговор, придумать слоган или сказку. В основе работы виртуального помощника лежат нейронные сети. «Алиса» доступна в умных устройствах, приложениях и сервисах «Яндекса», а также в устройствах партнеров.

«Яндекс лавка» — сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома. Заказ в нем можно сделать в приложении «Лавки» для iOS и Android, на сайте lavka.yandex.ru, а также приложениях «Яндекс с Алисой», Go, «Еды» и «Маркета». Сервис управляет сетью из более 469 дарксторов (небольших пунктов хранения), откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. Лавка работает в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области. Сервис также развивает международное направление.