Гостей Волгограда будет встречать виртуальный гид МТС

Цифровая экосистема МТС запустила онлайн-путеводитель для гостей Волгоградской области. Путешественники, приезжая в регион любым видом транспорта, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel, в котором найдут информацию о знаковых местах и туристических хитах региона, а также о гастрономических особенностях Волгоградской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой путеводитель расскажет гостям истории о главных достопримечательностях региона, подскажет, где можно познакомиться с казачьим бытом и посетить купеческие особняки, посоветует, где принять грязевые ванны, порыбачить и прокатиться на единственном в стране метротраме. Также туристов ждет актуальная информация и советы местных жителей и экскурсоводов о том, как спланировать интересное путешествие по региону и организовать досуг, куда отправиться с детьми и какие традиционные блюда Волгограда стоит обязательно отведать. Своими рекомендациям и историями о Волгоградской области поделились Екатерина Лексина, основательница проекта «Здесь прекрасно» и экскурсоводы Татьяна Бессарабова, Татьяна Мельникова и Екатерина Кузнецова.

Также гости Волгограда смогут послушать бесплатный туристический аудиогид «Волжские истории: Волгоград», посвященный истории величественной реки Волги и названного ее именем города — Волгограда, который доступен всем в приложении МТС Live.

«Волгоград с каждым годом привлекает все больше туристов. Только за последние три года, по данным Big Data МТС, турпоток вырос на 32%. Чаще всего погостить в регионе приезжали жители Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Саратова и Астрахани. При этом длительность пребывания туристов в Волгограде увеличивается: если раньше преобладало число экскурсантов, предпочитающих однодневные туры без ночевок, то в последние три года туристы стали чаще приезжать на более длительное время. Уверена, наш онлайн-путеводитель будет актуален как для туристов, которые впервые приедут в город-герой, так и для тех, кто уже полюбил поездки в Волгоград», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

«Волгоградская область – это удивительный регион, который находится в бассейне рек Волги и Дона, в уникальных климатических и природных зонах, что позволяет нам развивать различные виды путешествий. Виртуальный гид — это помощь для нашего туриста, который может узнать информацию в любой момент пребывания в нашей области. В гиде представлены ключевые достопримечательности нашего региона – Мамаев курган, Старая Сарепта, музей казачьего быта, природные парки и другие точки притяжения. Цифровые технологии позволяют нашим гостям идти в ногу со временем», - отметила заместитель председателя комитета экономической политики и развития туризма Елена Курносова.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Волгоградской области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

***

МТС Travel — дочерняя компания и часть цифровой экосистемы МТС, которая создает и развивает сервисы для путешествий по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.