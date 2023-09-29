CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС модернизировала связь на железнодорожных станциях и перегонах Владимирской области

МТС сообщила о запуске нового телеком-оборудования на участках железной дороги в Александровском и Петушинском районах Владимирской области. На станциях и перегонах скорость мобильного интернета выросла на 30%.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование вблизи деревни Репихово Петушинского района, которое обеспечивает покрытием стандарта 4G также деревню Молодино, садовые участки поселка Городищи и деревню Глубоково с одноименной железнодорожной платформой на линии Орехово-Зуево — Владимир. МТС увеличила скорость мобильного интернета на данном участке, где проходит Горьковская железная дорога и курсируют поезда между Владимиром и Москвой.

Расширено покрытие и в Александровском районе: новые базовые станции установлены в СНТ Берёзка в районе Струнино и восточнее деревни Темкино, которая находится на перегоне между станциями Мошнино и Балакирево. Здесь курсируют поезда Москва-Александров и Москва-Ярославль.

«Аналитика МТС показала, что в июне-августе 2023 г. объем передачи данных на этих участках железной дороги в сравнении с тем же периодом 2022 г. вырос на 15-20%. Трафик в мобильной сети создают как местные жители, дачники, туристы, так и пассажиры проходящих поездов. Особенно высока нагрузка в летний период, когда люди стремятся сменить отправиться в путешествие или на дачу. Но в последнее время мы наблюдаем всесезонный интерес к таким поездкам, потому что Александровский и Петушинский район еще и излюбленное место для дачников и экотуристов. Проведенные работы помогли снять часть нагрузки с действующих базовых станций, увеличить покрытие, емкость и скорость соединения. Сейчас по железной дороге также ездят дачники и туристы, которые хотят застать красивую владимирскую золотую осень», − сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Ранее МТС прокачала сеть в деревнях и дачных поселках Александровского и Судогодского районов, в городе Кольчугино, Александрове, Коврове и участке Большого Московского кольца, проходящего по территории Киржачского района Владимирской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МВД купило для полицейских тысячи копеечных китайских смартфонов

«Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

Binance уходит из России и переводит пользователей на новую криптобиржу

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

Любимый россиянами Telegram мутирует в клон китайского WeChat. Он сможет «заменить любой сайт»

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников
Показать еще