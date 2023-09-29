МТС ускорила на 20% мобильный интернет на южном участке Московского скоростного диаметра

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила связь на новом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от развязки с шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Варшавского шоссе протяженностью 28 километров. На недавно запущенном сегменте столичной автомагистрали МТС обеспечила непрерывное покрытие и увеличила среднюю скорость мобильного интернета на 20% до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила на южном участке МСД более 90 новых базовых станций, около 60% из которых работают в стандарте LTE, и перевела действующие базовые станции 3G, расположенные на прилегающих к трассе территориях, в современный стандарт 4G. Расширение сети и проведенный рефарминг частот обеспечили непрерывное покрытие и стабильный сигнал на новом участке МСД, включая эстакады и тоннели. Средняя скорость мобильного интернета на новом участке достигает 60 Мбит/с, максимальная – 110 Мбит/с.

Всего новую 68-километровую столичную магистраль и прилегающие к ней в радиусе нескольких сотен метров объекты обслуживают более 1000 базовых станций компании, две трети из которых – в стандарте LTE. Установленное и модернизированное оборудование в автоматическом режиме агрегирует все используемые LTE-частоты и при необходимости перенаправляет трафик на соседние базовые станции, что повышает пропускную способность сети и обеспечивает стабильный сигнал вдоль всего МСД.

«Мы последовательно проводим модернизацию своей сети вдоль всех открывающихся транспортных объектов города. Скоростной диаметр улучшил транспортную доступность 48 районов Москвы, где проживает более 4,5 млн человек. Мы, в свою очередь, сделали поездки по нему более комфортными. Наши абоненты во время движения по новой дороге могут свободно пользоваться всеми привычными и необходимыми цифровыми сервисами, – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – Мы продолжим модернизацию нашей сети, следуя за развитием транспортной инфраструктуры города и области, чтобы наши клиенты могли уверенно пользоваться связью на любой дороге».

Для повсеместного обеспечения жителей города интернетом МТС развивает также сеть фиксированной связи. К запуску южного участка МСД доступ к высокоскоростному домашнему интернету МТС предоставлен в 88% домохозяйств в городских районах, прилегающих к новой дороге.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.