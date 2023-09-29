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На «Госуслугах» запущен раздел для людей с инвалидностью

Минцифры сообщило о том, что в разделе «Возможности для инвалидов» на портале Госуслуг собраны все онлайн-сервисы для людей с инвалидностью и ответы на вопросы по этой теме.

Топ самых востребованных услуг: получение справки о размере пенсии и выплатах СФР; доставка пенсии и социальных выплат СФР; обращение в бюро медико-социальной экспертизы; оформление бесплатной парковки для инвалидов; получение технических средств реабилитации.

Всего на портале 53 сервиса для инвалидов: 25 федеральных и 28 региональных.

В новом разделе можно найти ответы на самые частые вопросы об оформлении группы инвалидности и сроках, на которые она устанавливается, а также подобрать подходящие вакансии.

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