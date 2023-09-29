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Wildberries представил гибкие тарифы вознаграждений для партнерских ПВЗ Московского региона

Совместно с партнерами-владельцами точек выдачи онлайн-платформа Wildberries продолжает тестирование новой гибкой дифференцированной программы вознаграждений за операции в партнерских ПВЗ. 28 сентября 2023 г. в рамках Согласительной комиссии инициативной группы партнеров ПВЗ на базе «Опоры России» представители онлайн-платформы Wildberries обсудили с предпринимателями обновленную линейку вознаграждений за оказываемые услуги. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Теперь при оплате услуг партнеров ПВЗ Московского региона Wildberries будет учитывать не только объем производимых операций, но и индивидуальные характеристики самовывозов: ФОТ, площадь, стоимость аренды и т.д. Подобный подход уже используется во всех регионах России.

Обновленная программа не окажет существенного влияния на доходы подавляющего большинства партнеров: выручка 70% владельцев ПВЗ Московского региона останется на прежнем уровне, у остальных она изменится в зависимости от локации, операционных затрат и других факторов. Так, например, ряд предпринимателей смогут повысить свои доходы до 3%.

Члены инициативный группы также в режиме реального времени получили подробный расчет новых доходов по своим ПВЗ, а также обсудили функционал онлайн-калькулятора доходов, который позволит предпринимателям самостоятельно рассчитать свои поступления с учетом индивидуальных особенностей своих точек.

«Убеждены, что создать наиболее гибкие и выгодные условия сотрудничества, учитывающие интересы предпринимателей с различным масштабом бизнеса, возможно только в диалоге. Сегодня мы получили обратную связь от инициативной группы наших партнеров, которая будет учтена в нашей дальнейшей работе»,— сказали представители Wildberries.

Wildberries разрабатывает новый подход к выплатам партнерам-ПВЗ еще с марта 2023 г. С мая 2023 г. новые партнеры подключались уже к обновленной программе выплат, а с августа 2023 г. к ней в тестовом режиме начали присоединяться и действующие партнеры. В сентябре 2023 г. ходе пилота с учетом обратной связи компания внесла первые корректировки: в ряде регионов были повышены выплаты. 25 сентября 2023 г. Wildberries представил обновленную систему вознаграждения для ПВЗ в регионах России, а 6 октября 2023 г. она заработает и для владельцев пунктов выдачи из Московского региона.

Wildberries продолжает тестировать линейку тарифов в диалоге с партнерами. Для консультаций по вопросам, связанным с новой программой вознаграждений, заработала отдельная «горячая линия». Предприниматели могут обратиться за консультацией или уточнениями по новому тарифу, предоставить обратную связь по работе сервисов. Для этого необходимо обратиться в службу поддержки с помощью специального тикета «Тариф ПВЗ» в личном кабинете.

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