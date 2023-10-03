«Яндекс путешествия» запустили продажу ж/д билетов в мобильном приложении

В мобильном приложении «Яндекс путешествий» появились билеты на поезда дальнего следования по России и странам ближнего зарубежья. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы купить билет, достаточно выбрать место отправления и прибытия и дату — система покажет все доступные варианты. Результаты можно отфильтровать по цене, времени отправления и прибытия, вокзалу и типу вагона. Также есть фильтры по скоростным поездам, например «Ласточке» и «Сапсану» до Санкт-Петербурга.

Далее пользователь выбирает места на удобной схеме, где отражены верхние, нижние и боковые полки или рассадка. Там же будет указано, есть ли в вагоне кондиционеры и биотуалеты, где расположены багажные полки и розетки, входит ли питание, есть ли мужские и женские купе. Если при оформлении заказа указать данные карты «РЖД бонус», то баллы за покупку начислятся автоматически.

«Всего за семь месяцев наше мобильное приложение установили более пяти миллионов пользователей. Сотням тысяч людей мы помогли спланировать отдых и деловые поездки. Возможность приобрести билеты на поезд там же, где бронируешь отель и ищешь авиабилеты, позволяет путешествовать еще удобнее, — сказал Евгений Абрамзон, директор по продукту «Яндекс путешествий». — Например, можно сравнить цены на авиа- и ж/д билеты из Санкт-Петербурга в Москву и выбрать более дешевый вариант. Или не лететь с пересадкой, если удобнее будет часть пути преодолеть на поезде».

Чаще всего пользователи «Яндекс путешествий» ездят на поезде в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Адлер и Сочи. Осенью 2023 г. средняя цена ж/д билета из Москвы в Санкт-Петербург составляет 3700 руб., в Краснодар — 5410 руб., в Ростов-на-Дону — 5330 руб., в Адлер и Сочи — 6100 руб.

Как и раньше, в мобильном приложении можно забронировать отели с кешбэком «Яндекс плюса» и найти авиабилеты по России и миру.

***

«Яндекс путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс путешествиями» пользуются более 20 млн человек.