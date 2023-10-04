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Bronevik.com запускает инструмент аналитики для отельеров

Отельный консолидатор Bronevik.com, входящий в «МТС Travel», добавил новый раздел «Аналитика» в личный кабинет отельера. Партнеры смогут анализировать онлайн-продажи в разрезе номерного фонда, тарифов и по сегментам целевой аудитории. Позже в разделе появится обезличенная Big Data МТС и рекомендательная система по увеличению дохода.

Аналитика онлайн-продаж партнёров Bronevik.com будет запускаться в несколько этапов. Базовая часть аналитики основана на данных о продажах Bronevik.com — с разбивкой по каналам сбыта в сегментах B2B, B2C и отдельно на платформе «МТС Travel». Аналитика состоит из отчетов в виде наглядных графиков — это «Общий отчет» с основными гостиничными показателями и семь отчетов, в которых приведена детальная статистика.

«Общий отчет» показывает: количество бронирований; глубину бронирования; процент отмен; количество ночей; бронирования в разрезе по сегментам (B2B, B2C, «MTC Travel»); выручку; выручку в разрезе по тарифам.

Здесь же можно увидеть данные по среднему количеству ночей, среднему чеку и средней оценке по отзывам. Отельеры могут выбрать период, за который они будут выгружать данные: сегодня, вчера, неделя, месяц, квартал, год, или выставить произвольные даты. Для более детального анализа владельцы объектов размещения могут сравнить текущие показатели о продажах с данными за предыдущие 30 дней или с теми же датами в прошлом году.

Для более глубокого анализа отельеры могут посмотреть информацию в разрезе номеров, тарифов и сегментов по каждому из показателей: глубина бронирования, ночи, заезды, выезды, процент отмен, выручка, среднесуточная стоимость.

«Мы постоянно работаем над улучшением нашей платформы и, в том числе, ищем способы увеличения дохода отельеров. В этом году мы уже выпустили масштабное обновление по настройке гибких тарифов. Следующим большим этапом разработки стал инструмент «Аналитика Bronevik.com». С помощью детальной информации о бронированиях и выручке владельцы объектов размещения уже сейчас могут анализировать свои показатели, сравнивать их с предыдущим периодом и принимать решения по управлению доходностью отеля», — отметила Марина Гончаренко, исполнительный директор Bronevik.com.

Вторым этапом развития инструмента аналитики станет добавление обезличенных данных о конкурентах и возможность формировать и анализировать конкурентную группу. Также будет добавлена агрегированная и обезличенная информация о турпотоке и социально-демографическим характеристикам гостей по ключевым регионам России на базе Big Data МТС. Финальной частью инструмента аналитики станет рекомендательная система для отельеров по увеличению дохода.

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