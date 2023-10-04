«Мегафон» усилил сеть LTE в Бугульдейке

Для жителей поселка Бугульдейка в Иркутской области «Мегафон» улучшил качество мобильной связи. В населенном пункте оператор построил дополнительную базовую станцию и усилил современную сеть четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора смонтировали новый телеком-объект, что позволило расширить зону покрытия 4G на территории поселка и в его окрестностях. Теперь абоненты оператора могут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах и комфортно общаться в мессенджерах и социальных сетях.

В Бугульдейке сегодня проживает около тысячи человек. Поселение расположено на берегу Байкала, а его окрестности включены в состав Прибайкальского национального парка. Этот поселок часто выбирают туристы, чтобы прогуляться по побережью древнего озера и полюбоваться природой. Привлекает гостей и другая достопримечательность - мраморный карьер, расположенный рядом с Бугульдейкой. Теперь туристы смогут комфортно размещать в социальных сетях фото и видео, сделанные на фоне красивых белых камней.

«Развитие сети современной мобильной связи повышает качество жизни в малых населенных пунктах. Для местных жителей открываются те же цифровые возможности, что и для горожан. Они могут дистанционно решать вопросы с госструктурами, финансовыми организациями, проходить онлайн-обучение и общаться через мессенджеры. Для туристов связь сделает пребывание в отдаленном поселке более комфортным – они могут построить удобный маршрут, найти в Сети интересную информацию, а в случае необходимости обратиться за помощью. В Иркутской области мы ведем комплексное развитие сети, обеспечивая расширение покрытия и высокую скорость передачи данных», - сказал директор «Мегафона» в Иркутской области Евгений Белый.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.