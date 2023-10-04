Платежная ссылка для приема неограниченного количества оплат

CloudPayments (входит в группу Cloud) расширил функционал платежных ссылок, чтобы партнеры могли принимать неограниченное количество оплат. Об этом CNews сообщили представители CloudPayments.

Платежная ссылка — это инструмент, благодаря которому можно принимать оплату в социальных сетях, мессенджерах. Ранее партнерам нужно было создавать для каждого заказа персонализированную ссылку. Теперь по одной платежной ссылке можно принимать неограниченное количество оплат.

Платежный инструмент подойдет среднему и малому бизнесу, у которого немного наименований товаров или услуг со схожими характеристиками. Это позволит партнерам принимать больше оплат, не создавая под каждый заказ отдельную ссылку.

Партнер может выбирать обязательные поля для совершения платежа, чтобы собирать данные с покупателей и идентифицировать плательщиков. Например, адрес доставки и номер телефона. При этом все данные зашифрованы, что снижает риск утечек. Покупатель может оплатить банковской картой или pay-методом: Tinkoff Pay и «Япей».

Для фискализации товаров или услуг необходимо добавить наименование товара при формировании платежной ссылки. Если у партнера есть касса CloudKassir, то покупки будут фискализироваться автоматически.

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Cloud — часть группы компаний «Тинькофф» — платежная инфраструктура для бизнеса, объединяющая под собой сервис интернет-эквайринга CloudPayments; сервис, предоставляющий услуги по онлайн-фискализации платежей для бизнеса в соответствии с локальным законодательством, CloudKassir; сервис для отправки и приема безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований CloudTips; облачное решение, предоставляемое по модели SaaS, для управления платежами по всему миру CloudSoft. География бизнеса компании — Россия и страны СНГ.