В Кировской области мобильный интернет стал быстрее для 110 тыс. жителей

Более 110 тыс. жителей смогут еще быстрее передавать тяжелые файлы в мессенджерах и почте, смотреть фильмы в онлайн-режиме, совершать покупки в интернете и получать госуслуги. Инженеры «Мегафона» модернизировали существующую телеком-инфраструктуру в 29 населенных пунктах Кировской области, что позволило на 30% увеличить скорость интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В ходе рефарминга оператор запустил высокочастотный слой сети, чтобы улучшить качество связи и мобильной передачи данных. Такой процесс позволяет без значительных дополнительных ресурсов и затрат улучшить качество телеком-услуг как в городах, так и на сельских территориях за счет более эффективного управления частотным спектром.

Увеличенная скорость передачи данных стала доступна на территории населенных пунктов Андреевский, Афанасьево Белореченск, Бобино, Вахруши, Великое Поле, Восточный, Комсомольский, Котчиха, Кумены, Лесные Поляны, Ленинское, Мирный, Русаново, Свеча, Слободка, Созимский, Старый Ирюк, Старый Пинигерь, Татаурово.

Технические специалисты оператора также провели работы в столице региона и еще в шести городах – Белой Холунице, Котельниче, Малмыже, Орлове, Слободском и Сосновке.

«В этом году мы реализуем масштабную программу рефарминга, что позволяет на треть ускорить мобильный интернет в смартфонах кировчан. География модернизации затрагивает города и сельские территории региона. Первый этап позволил улучшить качество передачи данных в сети 4G для 150 тыс. человек. Следующим шагом стало проведение работ еще в 29 населенных пунктах региона, в том числе и в Кирове для жителей заречной части в микрорайоне Коминтерновский, а также на пригородных территориях – в деревне Малая Субботиха и поселке Костино», – отметил директор «Мегафона» в Кировской области Алексей Женихов.

Благодаря рефармингу также увеличилась зона действия технологии VoLTE, которая обеспечивает кировчан чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G, а также дает возможность одновременно звонить и пользоваться интернетом.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.