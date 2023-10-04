В корпоративном мессенджере Compass доступны интеграции с 50+ сервисами для работы

Пользователи Compass могут работать с другими корпоративными сервисами в интерфейсе мессенджера. Наиболее популярными среди доступных для интеграции инструментов являются CRM-системы, планировщики задач, социальные сети, сервисы совместной работы и многие другие. Использовать их внутри Compass можно помогают чат-боты внутри рабочего пространства компании. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Коммуникация сотен российских компаний происходит внутри корпоративных мессенджеров. Так как сотрудники в рабочем процессе используют десятки специальных инструментов, растет спрос на интеграции мессенджеров с другими корпоративными системами – от почты до специализированных сервисов.

В корпоративном мессенджере Compass теперь также доступны интеграции с более 50 сторонних инструментов. Это сервисы с открытыми API: почтовые клиенты, CRM-системы, планировщики задач, платформы для совместной работы, социальные сети и корпоративные web-порталы. Работать с ними можно в формате чат-ботов, например, с «Битрикс24», amoCRM, Google.Mail, Asana, VK и десятки других продуктов.

Настроить необходимые интеграции помогут специалисты из службы поддержки Compass. Они расскажут, какие инструменты доступны для интеграции и поделятся пошаговыми инструкциями, как создать чат-бота и подключить к нему тот или иной сервис. При необходимости инженеры Compass возьмут задачу на себя, чтобы клиент получил результат, не теряя концентрации на рабочих процессах.

«Интеграции превращают корпоративный мессенджер в единое окно для решения десятков различных задач, – сказал Станислав Бондарчук, руководитель отдела интеграций корпоративного мессенджера Compass, – и теперь клиенты Compass могут с помощью чат-ботов подключить десятки необходимых для работы сервисов. Следующий шаг – интеграции одной кнопкой, чтобы процесс настройки был максимально простым и удобным для пользователя».

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Compass – корпоративный мессенджер для коммуникации команд. Сервис помогает сотрудникам сфокусироваться на задачах в отдельном рабочем пространстве и структурировать необходимую для работы информацию. Приложение доступно для ПК на Windows, Mac, Linux, а также смартфонов на iOS и Android.