«Мегафон» улучшил связь в Ижевске и 28 поселениях Удмуртии

«Мегафон» увеличил территорию покрытия мобильного интернета для жителей Ижевска и 15 районов Удмуртии. «Мегафон» модернизировал свыше 50 базовых станций, чтобы жители и гости региона могли пользоваться улучшенным качеством передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Техническая служба оператора запустила дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия и лучшее проникновение внутри зданий. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети.

В Ижевске во всех пяти районах города оператор увеличил зону покрытия и стабильность связи на улице и внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные учреждения и производственные площадки. Улучшения почувствуют жители городка Металлургов, микрорайонов 15-й Северный, Дорожный, Буммаш, Строитель, Татарбазар, поселков Ключевой и Восточный, частного сектора Первомайского района. Работы были проведены для посетителей парка Космонавтов, парка оружейника Драгунова, в районе ТЦ «Ижевский», стадиона «Зенит», санатория «Энергетик», а также вблизи Ижевского литейного завода.

«Мы планомерно расширяем покрытие сети четвертого поколения в Удмуртии. Первый этап позволил дать улучшенное качество 4G-интернета в 26 населенных пунктах, где проживает более 80 тыс. человек. Теперь к ним присоединились еще 28 сельских территорий», - сказал директор «Мегафона» в Удмуртии Александр Соловьев.

География модернизации включала в себя локации в 15 районах Удмуртии: Балезинский (д. Ушур); Воткинский (с. Июльское, д. Черная, с. Первомайский); Завьяловский (д. Хохряки, с. Юськи, с. Совхозный, д. Сокол, с. Вараксино, СНТ Солнечный, д. Каменное, с. Октябрьский, с. Люк); Игринский (с. Чутырь); Каракулинский, (с. Каракулино); Кезский (п. Кез, д. Новая Гыя); Киясовский (с. Киясово); Красногорский (д. Бараны); Малопургинский (с Ильинское); Можгинский (д. Пазял); Сарапульский (д. Шадрино, с. Нечкино); Сюмсинский (с. Кильмезь); Шарканский (с. Сюрсовай); Якшур-Бодьинский (д. Варавай, с. Кекоран); Ярский (с. Дизьмино).

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.