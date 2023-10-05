«Мегафон» ускорил интернет в резиденции татарского Деда Мороза

Цифровые сервисы на высоких скоростях стали доступны жителям и гостям села Новый Кырлай, где расположена резиденция Кыш Бабая — татарского «брата» Деда Мороза и его дочери Кар Кызы. Здесь же принимает посетителей Литературно-музейный комплекс, посвященный жизни и творчеству Габдуллы Тукая. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Мегафон» построил телеком-инфраструктуру вблизи популярных достопримечательностей Татарстана. До этих работ ближайший сигнал от базовой станции поступал из соседней деревни, из-за чего покрытие сетью четвертого поколения было недостаточным.

Новый Кырлай находится в 90 километрах к северу от Казани. Согласно результатам последней переписи, здесь постоянно живет около 500 человек, еще десятки тысяч ежегодно приезжают, чтобы совершить путешествие в сказку, познакомиться с личностью великого поэта и фольклорными традициями Татарстана.

Помимо татарстанцев, с начала года в селе побывали гости из 70 регионов страны. Чаще других приезжали туристы из Кировской, Свердловской областей, республик Марий Эл и Удмуртии, сообщают эксперты «Мегафона», основываясь на обезличенной информации абонентов. Интерактивный парк «Лес чудес» принял больше путешественников в январе 2023 г., а Литературно-музейный комплекс — в августе 2023 г.

Чтобы обеспечить местных жителей и приезжих быстрой передачей данных и стабильной мобильной связью, специалисты «Мегафона» запустили оборудование, поддерживающее технологию LTE. Современная сеть позволяет абонентам пользоваться интернетом на скорости до 75 Мбит/с. Также за счет установки базовой станции на территории села увеличена зона покрытия VoLTE — технология дает возможность во время разговора пользоваться мобильным интернетом.

«Новый Кырлай — особое место, которое в детские годы вдохновило классика национальной поэзии Габдуллу Тукая. Теперь персонажи его произведений оживают в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы, где в декабре стартует оживленный зимний сезон. Мы заранее провели работу по улучшению качества связи, чтобы посетители делились эмоциями от пребывания в сказочной атмосфере в режиме онлайн. Уверен, современные телеком-сервисы создадут благоприятные условия для развития поселения и привлечения гостей из других регионов», — сказал директор «Мегафона» в Татарстане Михаил Русинов.

Расширение покрытия LTE в Новом Кырлае было реализовано в рамках программы оператора по развитию инфраструктуры в туристических местах Татарстана. Ранее «Мегафон» также построил базовые станции в Местечке Раифа, вблизи озера Кабан и в Казанском планетарии.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.