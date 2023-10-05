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Модульбанк запустил услугу по постановке и ведению воинского учета в компании

Модульбанк запустил в рамках «Модульбухгалтерии» услугу по организации воинского учета в компании. Специалист «Модульбухгалтерии» поможет составить план работ и положение о воинском учете, сформировать картотеку военнообязанных и призывников, поддерживать карточки сотрудников актуальными и регулярно готовить документы для отправки в военкомат.

С 1 октября для ООО выросли штрафы за нарушение правил воинского учета в компании, теперь бизнес может заплатить за ошибку до 500 тыс. руб. Для индивидуальных предпринимателей нет требований вести учет, но некоторые военкоматы просят об этом и ИП.

«Под требования учета попадают мужчины призывного возраста, уволенные в запас, выпускники военных вузов и кафедр, старше 27 без опыта военной службы с отсрочкой или без законного основания, а также женщины с военно-учетной специальностью. «Модульбухгалтерия» поможет разобраться, кто в компании может быть ответственным за учет, кого и как учитывать, что делать с повестками и за что именно можно получить штраф», – сказал Никита Константинов, генеральный директор «Модульбухгалтерии».

Помимо этого, «Модульбухгалтерия» поможет общаться с ФНС и другими контролирующими органами, подготовит необходимые ответы на предписания, посчитает налоги и взносы для ИП и ООО, вовремя подготовит отчеты и платежки на оплату налогов и взносов. Готовая интеграция с «Мойсклад» позволяет быстро передавать онлайн-бухгалтеру операции по движению товара и готовить отчеты точно в срок. Также специалисты «Модульбухгалтерии» умеют работать с комиссионными договорами, внешнеэкономической деятельностью и другими типами бизнеса.

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