На «Авто.ру» появились аккаунты опытных продавцов авто

На «Авто.ру» появились новые возможности для продавцов с большим опытом покупки и продажи автомобилей. Теперь профессионалы авторынка — продавцы, которые регулярно размещают объявления о продаже машин, — смогут сделать свой профиль открытым и получить статус PRO. После этого на странице продавца отобразятся полная «витрина» с текущими и ранее размещенными объявлениями, рейтинг, а также отзывы покупателей и другой контент, который продавец опубликовал на сервисе. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Покупатели же получат возможность доверить выбор своего будущего автомобиля профессиональному продавцу с большим комфортом и безопасностью. Все пользователи «Авто.ру» смогут подписаться на продавцов со статусом PRO, получать уведомления, когда те будут размещать новые объявления о продаже автомобилей. Кроме того, у пользователей «Авто.ру» появится возможность делиться впечатлениями о сотрудничестве с опытным (профессиональным) продавцом в формате отзывов.

Оставить отзыв с впечатлением о сотрудничестве предлагается только тем покупателям, кто действительно взаимодействовал с продавцом. После сотрудничества им будет предложено поделиться впечатлением и опытом с другими пользователями. Продавец, который открыл свой профиль и получил статус PRO, имеет возможность отвечать на отзывы, например, например, поблагодарить за покупку или аргументировать свою точку зрения в случае несогласия с отзывом покупателя. Отзывы также можно обжаловать через сервис модерации «Авто.ру».

«Мы предоставили профессиональным продавцам возможность открывать профили, чтобы все участники сделок получили дополнительные преимущества от использования Авто.ру. Покупатели могут узнавать больше информации о продавцах и приобретать машины более уверенно и безопасно, делиться своим опытом с другими пользователями и выстраивать больше социальных связей. Профессиональные продавцы, в свою очередь, могут вкладываться в развитие личного бренда и тем самым привлекать больше внимания к своим объявлениям и потенциальных покупателей», — сказал Денис Гавриков, менеджер продуктов для продавцов в «Авто.ру».

Функциональность доступна всем пользователям «Авто.ру» в веб-версии, iOS- и Android-приложениях «Авто.ру».