В веб-версии деловой соцсети TenChat теперь можно заполнить вкладку «Карьера», а публикации стали учитывать внешние просмотры в общем охвате

Разработчики российской деловой социальной сети TenChat выпустили обновление. Теперь пользователи могут полностью заполнить и отредактировать профиль и раздел «Карьера» на любом устройстве через браузер. Ранее это можно было сделать только через мобильное приложение. Данное нововведение должно улучшить видимость и позиции в поисковых системах, помогая находить соискателям новую работу, а компаниям клиентов и партнеров для бизнеса. Об этом CNews сообщил и представители TenChat.

Помимо этого, «Лента» новостей и вклада «Люди» стали публичными. Теперь без регистрации в TenChat можно посещать ленту публикаций для просмотра популярных записей пользователей соцсети. Такие просмотры начнут учитываться и увеличат охваты постов пользователей — они будут отображаться в общей статистике записей и личного профиля. В свою очередь, с помощью публичной вкладки «Люди» незарегистрированные пользователи смогут познакомиться с «Бизнес.тиндером», платформы для нетворкинга. Данные нововведения позволят новой аудитории наглядно изучить функционал деловой соцсети для принятия решения о регистрации своего профиля.

В следующих обновлениях разработчики веб-версии планируют добавить поддержку мессенджера, возможность сохранять профили людей в отдельные подборки и листинги профессий. Помимо этого, в TenChat готовится релиз В2В-маркетспейса — делового хаба внутри деловой соцсети.

***

TenChat — российская деловая социальная сеть для нетворкинга, которая появилась в 2021 г. Помогает расширять круг профессиональных знакомств для поиска новых точек роста в карьере и бизнесе. В TenChat есть бесплатный ChatGPT и сервисы для поиска клиентов или сотрудников, аналитика всех компаний России, автоподбор госзакупок, торги и продажа государственных объектов. За эффективное расширение деловых контактов отвечает нейросеть «Бизнес.тиндер», а за быстрый поиск сотрудников и работы платформа TenHunter.

Сейчас площадкой пользуются более 2,5 млн людей. Ядро аудитории составляют пользователи 20-45 лет — предприниматели, топ-менеджеры, маркетологи, юристы, дизайнеры. TenChat — рекомендованная Минцифры России соцсеть в рамках импортозамещения. Социальная площадка, допущенная к использованию государственными служащими. В июне 2022 г. включена в Реестр российского программного обеспечения.