Wildberries подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством цифровых технологий Узбекистана

Стороны договорились о резидентстве онлайн-платформы в ИТ-парке и совместном развитии сфер информационных технологий и электронной торговли.

Соглашение о партнерстве заключили министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов и директор по международному развитию Wildberries Рафаэль Абрамян.

Соглашение нацелено на укрепление взаимоотношений Wildberries с правительством Узбекистана в сфере экспортного потенциала местного производства и развития электронной коммерции в стране. Стратегия партнерства включает обмен опытом реализации цифровых сервисов, развитие экспертизы в сфере технологического предпринимательства и образования, а также укрепление сотрудничества онлайн-платформы с «Почтой Узбекистана».

«Партнерство с Министерством цифровых технологий Узбекистана для нас – важный шаг к совместному развитию технологической инфраструктуры отрасли электронной торговли. Мы стремимся усилить потенциал стран-партнеров в экспорте локальной продукции и поддержке предпринимательства», – отметил директор по международному развитию Wildberries Рафаэль Абрамян.