Wildberries подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством цифровых технологий Узбекистана
Стороны договорились о резидентстве онлайн-платформы в ИТ-парке и совместном развитии сфер информационных технологий и электронной торговли.
Соглашение о партнерстве заключили министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов и директор по международному развитию Wildberries Рафаэль Абрамян.
Соглашение нацелено на укрепление взаимоотношений Wildberries с правительством Узбекистана в сфере экспортного потенциала местного производства и развития электронной коммерции в стране. Стратегия партнерства включает обмен опытом реализации цифровых сервисов, развитие экспертизы в сфере технологического предпринимательства и образования, а также укрепление сотрудничества онлайн-платформы с «Почтой Узбекистана».
«Партнерство с Министерством цифровых технологий Узбекистана для нас – важный шаг к совместному развитию технологической инфраструктуры отрасли электронной торговли. Мы стремимся усилить потенциал стран-партнеров в экспорте локальной продукции и поддержке предпринимательства», – отметил директор по международному развитию Wildberries Рафаэль Абрамян.