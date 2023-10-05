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«Яндекс» расширил рекламный инвентарь видеобаннером в «Поиске»

Медийный инвентарь «Яндекса» пополнился новым премиальным форматом. Видеобаннер показывается справа от поисковой выдачи и позволяет привлечь внимание до 85 млн пользователей «Поиска». По результатам первых тестов рекламодателей, новый формат помог повысить знание о бренде и увеличить конверсии. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса»

Например, бренд «Сбер еаптека» запустил рекламную кампанию с видеобаннером и смог на четверть увеличить число запросов бренда в «Поиске». При этом, исследования показали, что у пользователей выросло намерение о покупке в сети на 12%, а число конверсий увеличилось более чем в полтора раза. Пользователи, видевшие рекламу, совершили на 6% больше покупок на сайте, чем те, кто не контактировал с форматом.

Видеобаннер состоит из ролика до 15 секунд, логотипа, картинки, текстового блока и кнопки для перехода на сайт или оформления покупки. Видео воспроизводится автоматически, а звук включается по инициативе пользователя.

«Одно из наших ключевых направлений — расширение линейки медийного инвентаря с учетом трендов рынка. Востребованность видеорекламы продолжает расти, поэтому мы добавили видеобаннер в «Поиске». Новый формат позволит привлечь больше внимания пользователей к рекламируемому продукту, увеличить брендовые метрики, а также, как показывают первые размещения наших партнеров, обеспечить рост конверсионных показателей», — отметила руководитель подразделения по развитию медийных проектов «Яндекса» Анна Сорокина.

Видеобаннер работает по модели с фиксированной стоимостью за тысячу показов (fixCPM). Оценить эффективность видеобаннера можно с помощью привычных метрик видеорекламы, Brand Lift и post-campaign отчетов.

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