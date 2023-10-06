Бизнесу доступен сервис «Сбера» для проверки и корректуры текстов с помощью технологий ИИ

«Сбер» представил новый сервис для бизнеса. Он представляет собой инструмент для проверки орфографии в текстах на русском языке, работающий на основе нейросетевой генеративной модели. Решение может быть использовано бизнесом для корректуры текста любой длины и формата — в копирайтинге и редактуре, при создании маркетинговых и рекламных материалов, в работе редакций СМИ. Сервис разработан партнёром «Сбера» компанией SberDevices и доступен в каталоге AI Services на платформе ML Space для зарегистрированных пользователей.

Денис Филиппов, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка, сказал: «Современные модели на основе искусственного интеллекта предоставляют всё больше возможностей для текстовой редактуры. С помощью представленного решения можно обработать любой текст, переписав его без ошибок, использовать генеративные возможности моделей для коррекции правописания в текстах различных доменов. Инструмент может стать ИИ-помощником в различных информационных проектах и поможет быстро и качественно исключить орфографические ошибки в текстах, сэкономив время и ресурсы».

Перед командой разработчиков стояла задача изучить и решить проблемы корректуры правописания с помощью генеративных моделей. Результатом стала разработанная методология генеративной коррекции орфографии для русского языка, которая показывает качество уровня SOTA на задаче проверки орфографии. По итогам работы выпущены: библиотека SAGE с открытым исходным кодом (лицензия MIT), семейство предобученных генеративных моделей (ruM2M100-1.2B, ruM2M100-418M, FredT5-large-spell, T5-large-spell) для корректуры правописания на русском и английском языках и хаб с размеченными данными для задачи коррекции орфографии в текстах разных доменов.

На данный момент представленный инструмент опережает по качеству открытые решения для русского языка и проприетарные модели конкурентов. Существенный прирост в метриках относительно других решений является следствием разработанной методологии. Было предложено два метода аугментации ошибок для воспроизведения естественных человеческих опечаток и орфографических ошибок в текстах. С помощью этих модулей был создан корпус текстов с ошибками (около 7 ГБ), на котором обучались генеративные модели M2M100 и FredT5-large. Второй этап заключался в дообучении моделей на комбинации собранных параллельных датасетов для исправления орфографии. Лучшая конфигурация полученного решения представлена в виде ИИ-сервиса на платформе ML Space.