«Мегафон» улучшил связь 4G в 53 населенных пунктах Сахалина

Новое покрытие и улучшенное качество 4G получили жители и гости Сахалина. «Мегафон» увеличил территорию покрытия мобильного интернета в Южно-Сахалинске и всех районах области, модернизировав существующую телеком-инфраструктуру.

Запуск дополнительного диапазона LTE также улучшил проникновение сигнала сотовой связи внутрь помещений, повысив надежность интернет-соединения. В обновленной сети сахалинцам и гостям островного региона будет проще и комфортнее загружать и передавать данные через мессенджеры и социальные сети, использовать государственные цифровые сервисы и совершать покупки в онлайн‑магазинах. Также многочисленные гости Сахалина могут на высоких скоростях в режиме реального времени делиться уникальными красотами острова с близкими и друзьями, где бы они не находились.

Телеком-оборудование модернизировали не только в столице – Южно-Сахалинске, но и во всех районах области, улучшения коснулись 52 населенных пунктов. Расширение зоны действия 4G особенно важно там, где у людей нет возможности пользоваться проводным доступом в интернет – это сельская местность, а также федеральные и региональные дороги, которые связывают север и юг острова. Все районы Сахалина приравнены к условиям Крайнего Севера, здесь суровый климат и сложный рельеф местности, поэтому стабильная связь и мобильный интернет на трассах приобретает важное значение для безопасности водителей и пассажиров.

«Наши инженеры ведут планомерную работу по модернизации оборудования на существующей инфраструктуре, анализируя пользовательскую активность абонентов. Сахалин богат на популярные туристические локации трафик в которых генерируют транзитные пассажиры и туристы. Развитие сети 4G даёт возможность жителям и гостям острова не отказываться от своих цифровых привычек даже за пределами города и в дороге, а водители большегрузов и транзитные пассажиры могут пользоваться в пути навигаторами, загружать карты или путеводители», — отметила директор «Мегафона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

«Мегафон» увеличил зону покрытия и стабильность связи и на улице, и внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные учреждения и производственные площадки. Обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться любыми сайтами и приложениями с высоким уровнем качества.