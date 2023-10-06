Wildberries запустила строительство крупного логистического центра в Воронежской области

Онлайн-платформа Wildberries начала строительство логистического центра площадью 150 тыс. кв. м в Новоусманском районе Воронежской области – он станет одним из крупнейших складских объектов компании в южной части России

Wildberries планирует вложить в строительство порядка 10 млрд руб. Оно позволит создать в регионе более 7,5 тыс. новых рабочих мест и ускорить доставку товаров первой необходимости до жителей близлежащих регионов – например, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и др. областей.

Открытие нового логоцентра также повысит рентабельность малого и среднего бизнеса: предприниматели и производители Воронежской области смогут увеличить объемы поставок своей продукции на онлайн-платформе, а расположение нового объекта также позволит им сократить затраты на транспортировку товаров в другие крупные распределительные центры компании.

«Выбор участка для строительства нового распределительного центра продиктован выгодным географическим расположением Воронежской области: она находится в узле транспортных коммуникаций, идущих в индустриальные регионы РФ и стран СНГ. Поэтому запуск крупного логоцентра позволит как ускорить доставку товаров жителям близлежащих областей, так и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса региона», — отметили в пресс-службе Wildberries.

По данным на конец сентября 2023 г. свою продукцию через Wildberries продают 3,7 тыс. предпринимателей из Воронежской области – это на треть больше, чем годом ранее. За 9 месяцев 2023 г. местный бизнес нарастил свои продажи на платформе на 110% год к году до 15,5 млрд руб.