«Яндекс браузер» кратко перескажет видеоролики: пользователи смогут быстро узнать их содержание, а авторы — привлечь новых зрителей

Пользователи «Браузера» и «Поиска» смогут читать пересказы русскоязычных видео. Новая функция позволит быстро ознакомиться с содержанием ролика и понять, есть ли в нем ответ на нужный вопрос. А авторам контента это поможет создать описание видео с таймкодами — в него можно добавить ключевые слова, чтобы его могли находить в поиске больше зрителей. Пересказ видео работает на базе нейросети YandexGPT, он также доступен в «Поиске» и сервисе краткого пересказа 300.ya.ru. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пересказ видео делает просмотр удобнее: по клику на таймкод в нем можно перейти к интересующему фрагменту. Например, в обзоре нового смартфона сразу перемотать до момента про характеристики его камеры. Также пользователи смогут превращать видеоинструкции в списки тезисов, чтобы перед глазами была последовательность действий. Кроме того, функция пригодится, если нужно быстро узнать содержание часового видео, которое прислал знакомый, и поддержать о нем диалог.

Фото: Яндекс Краткий пересказ видео

Авторам функция помогает значительно экономить время на создание описания видео с таймкодами — теперь это можно делать автоматически. А благодаря краткому содержанию ролика пользователям станет удобнее ориентироваться по контенту.

Как работает краткий пересказ видео

Нейросеть обобщает русскоязычные ролики длиной от двух минут до четырех часов и пересказывает те видео, где есть речь. Технология работает так: сначала алгоритм превращает аудиодорожку в текст с помощью распознавания речи, а затем YandexGPT разбивает его на смысловые фрагменты. Нейросеть обобщает каждый из них и указывает таймкод начала блоков.

Краткий пересказ также доступен в «Поиске» «Яндекса» в любом браузере. Сейчас функция работает для популярных роликов — например, для рецептов приготовления блюд, хендмейда, видео с решением школьных заданий или записей телепередач. Кроме того, можно получить текстовую выжимку из YouTube-роликов, загрузив ссылку на клип на сервис 300.ya.ru.

Чтобы получить пересказ ролика, нужно открыть видео и нажать на кнопку «Краткий пересказ». В «Поиске» краткое содержание появится сразу после нажатия на такую же кнопку возле видео в выдаче. Для получения пересказа на 300.ya.ru понадобится скопировать ссылку на нужный ролик в поле ввода сервиса.

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YandexGPT — генеративная нейросеть, которая умеет создавать, редактировать и пересказывать тексты, предлагать новые идеи и учитывает контекст беседы с пользователем. Она доступна в режиме «Алисы» «Давай придумаем». Также YandexGPT кратко пересказывает тексты статей из интернета в «Яндекс браузере» и на 300.ya.ru, обобщает информацию из отзывов о товарах в «Поиске» и на «Маркете», помогает создавать описания товаров продавцам «Маркета» и не только. Нейросеть можно протестировать в собственном бизнесе — для этого нужно оставить заявку на доступ к API.