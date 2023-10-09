Башкирская электросетевая компания перевела диспетчеров на коммуникационную платформу eXpress

АО «Башкирская электросетевая компания» анонсировала использование защищенного корпоративного мессенджера eXpress для реализации диспетчерских функций. АО БЭСК, как и все объекты электроэнергетики, относится к критической инфраструктуре, поэтому в первую очередь предприятию было важно решить вопросы замещения импортного ПО. В качестве замены зарубежным инструментам корпоративного взаимодействия сотрудников был выбран eXpress. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Более 750 сотрудников компании используют eXpress в формате корпоративного мессенджера. eXpress предоставляет весь необходимый функционал для общения, работы и обмена файлами: личные и групповые чаты, каналы, аудио- и видеозвонки, тэги, обсуждения, реакции, корпоративная адресная книга. Платформа класса Enterprise с возможностью развертывания на серверах заказчика обеспечивает особый режим повышенной конфиденциальности, что подтверждает сертификат соответствия шестого и четвертого уровней доверия ФСТЭК России. Этот переход стал одним из инструментов обеспечения информационной безопасности внутренних систем региональной электросетевой компании.

Защищенная корпоративная коммуникация достигается набором механизмов внутри eXpress: аутентификация пользователей через три независимых канала, зашифрованное хранение данных (криптоконтейнер), дистанционное удаление данных с клиентских устройств (например, если телефон был потерян или при увольнении сотрудника).

Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress объединяет мессенджер с личными и групповыми чатами и каналами, почтовый клиент, видеоконференции на 120+ участников, приложения Smart Apps, которые обеспечивают мобильный доступ для сотрудников к информационным системам компании. Продукт включен в реестр российского программного обеспечения и обладает сертификатом соответствия четвертого уровня доверия ФСТЭК России.