Исследование «Юkassa»: россияне почти на треть увеличили траты на онлайн-образование

Аналитики «Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney»), «Школа 21» (школа программирования «Сбера») и «Фоксфорд» (образовательная платформа) изучили спрос на образовательные услуги в январе-сентябре 2023 г. и пришли к выводу, что россияне продолжают активно инвестировать в собственное образование, а преподаватели — повышать квалификацию.

По данным «Юkassa», в январе-сентябре 2023 г. общий оборот компаний из сферы образования увеличился на 29% по отношению к январю-сентябрю 2022 г. Платежей стало на 42% больше, плательщиков — на 10%. При этом средний чек снизился на 10%, до 3357 руб.

Основной объём платежей пришёлся на второй квартал. По отношению к первому кварталу обороты выросли на 36%, количество оплат — на 21%, а плательщиков стало на 27% больше. Средний чек вырос на 13% и составил 3 440 руб.

«Сегмент образования постоянно трансформируется, появляются новые программы и форматы обучения. Основным способом оплаты остаются банковские карты — их доля составляет 79%. А среди альтернативных методов платежей на первом месте прочно закрепился SberPay с долей 15%. Примерно те же пропорции были и в январе-сентябре 2022 г.», — сказал коммерческий директор «Юmoney» Дмитрий Кармишин.

Как отмечают аналитики «Юkassa», особой популярностью среди россиян пользуются мастер-классы и тренинги. За указанный период оборот платежей за такие услуги увеличился на 33%, самих платежей стало на 55% больше, а плательщиков — на 20%. Средний чек снизился на 14% и составил 2975 руб.

Самый высокий спрос на мастер-классы был во втором квартале этого года. По сравнению с первым оборот платежей в этой категории вырос на 48%, количество оплат — на 26%, а число плательщиков — на 33%. Средний чек увеличился на 17%, до 3092 руб.

В январе-сентябре 2023 г. средний чек образовательных учреждений вырос до 11372 руб. — это более чем в пять раз превышает показатель за январь-сентябрь 2022 г. Однако оборот платежей снизился на 34%, а количество платежей и плательщиков — на 87%.

Повышенным спросом услуги образовательных учреждений пользовались в третьем квартале 2023 г., что, вероятно, связано с подготовкой школьников и студентов к учебному году. По сравнению со вторым кварталом оборот платежей вырос в два с половиной раза, а количество платежей — на 22%. Средний чек тоже вырос более чем вдвое и составил 17363 руб. — против 8072 руб. во втором квартале.

Эксперты онлайн-школы «Фоксфорд» подтверждают, что интерес россиян к дополнительному образованию растёт. Среди дошкольников и учеников младших классов, например, рост продаж составил 31% год к году.

Самые популярные дисциплины в дошкольном образовании (по данным «Фоксфорда»): подготовка к школе; занятия с логопедом; чтение; английский язык; эмоциональный интеллект; общее развитие, эксперименты.

Самые популярные дисциплины в начальной школе (по данным «Фоксфорда»): математика — как школьная, так и олимпиадная; английский язык; программирование; русский язык; география, история, эксперименты; шахматы; китайский язык; финансовая грамотность, эмоциональный интеллект.

Также заметно растёт интерес к программированию как к внешкольной дисциплине. За год количество учеников в этом сегменте выросло, по данным онлайн-школы «Фоксфорд», на 39%.

Общее количество пользователей в сегменте средней школы выросло в третьем квартале 2023 г. примерно на 30% по сравнению с тем же периодом 2022 г. Среди дисциплин популярнее всего математика (учеников стало на 44% больше), русский язык (+42%) и физика (+41%). Иностранные языки растут немного медленнее (в среднем — на 25%).

По данным «Фоксфорда», в России наблюдается интерес к полному переходу школьников на онлайн-обучение. Количество учащихся в рамках проекта компании «Домашняя школа» растёт с каждым годом.

«В 2020 и 2021 гг. в нашей школе было 7600 учеников, в 2021 и 2022 гг. — 13 тыс., а сейчас уже более 25 тыс. Большинство из них — ученики средней школы, то есть пятого-восьмого классов. Чуть меньше учатся по программе начальной и старшей школы», — сказал Андрей Сизов, генеральный директор онлайн-школы «Фоксфорд».

По данным «Юkassa», в январе-сентябре оборот платежей профессиональных школ и специализированных курсов вырос на 20% год к году. При этом число плательщиков снизилось на 17%, а количество платежей осталось на прежнем уровне. Средний чек увеличился на 19%, до 7699 руб.

Как отмечают в «Школе 21», специализированные курсы и дополнительное профессиональное образование будут востребованными ещё долгое время, особенно в сфере информационных технологий. По словам экспертов, преподаватели информатики, например, постоянно совершенствуют свои знания и адаптируются к изменениям в профессии.

«На рынке дополнительного профессионального образования представлено много обучающих программ, конкуренция растёт, и на первый план выходит вопрос о качестве услуг. В „Школе 21“ мы уделяем много внимания квалификации преподавателей. За образовательный контент у нас отвечает около 70 экспертов. Как правило, это математики, информационные аналитики, робототехники, инженеры, специалисты в бизнесе и по системам управления в ИТ. Около 70% из них занимают руководящие должности», — сказала руководитель направления отдела развития проектов «Школы 21» Анастасия Иванова.