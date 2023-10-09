МТС «прокачала» путь к заброшенной готической усадьбе в Преображенском

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в селе Преображенское Ивановской области. На его территории находится одна из самых красивых заброшенных дореволюционных усадеб – дом южских фабрикантов Балиных. В результате проведенных работ средняя скорость передачи данных в сети МТС выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Преображенское известно комплексом зданий в духе французских замков с элементами готики, который появился здесь в конце XIX века, но сгорел в 1990-х годах. От усадьбы остались развалины каменных построек, в которых тем не менее угадывается готический стиль и роскошь тех времен. На въезде в усадьбу сохранились дворцовые обелиски, о былом величии местного парка напоминает ландшафт и редкие деревья в несколько человеческих обхватов.

Заброшенная усадьба является местом притяжения исследователей дореволюционной старины, необычной архитектуры и личности самого владельца - фабриканта из Южи Асигкрита Балина. Он был предпринимателем, крупным торговцем бумажной пряжей, миткалем и ситцами, владельцем бумагопрядильной и ткацкой фабрик.

«Современный тренд на местный туризм, который установился в последние годы, способствует популярности путешествий по малым городам и поселкам России. МТС помогает сделать его комфортным и безопасным. Во многих городах и селах Ивановской области сохранились свидетельства многовековой истории нашего государства, которые привлекают множество туристов из разных регионов. Big Data МТС позволяет нам анализировать эти потоки, прогнозировать нагрузку на инфраструктуру сети и проводить модернизацию там, где это необходимо в первую очередь. Увеличение турпотока в Преображенское и другие усадьбы поможет привлечь внимание к их сохранению», − сказала директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.

После проведенной МТС модернизации сети туристы могут даже в отдалении от трасс и городов, в старинных зданиях с толстыми стенами делать голосовые звонки, искать дополнительную информацию в интернете, делать фото и видео и размещать их в соцсетях. Также приезжие, которые прибывают в Преображенское автомобильным транспортом, могут самостоятельно путешествовать, пользуясь справочной информацией на сайтах музея и главного Туристического портала Ивановской области Visitivanovo.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.