МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила в пяти населенных пунктах Брянской области голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит брянцам одновременно звонить и пользоваться интернетом, а также заметно повысит качество голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Голосовая связь в мобильных сетях четвертого поколения стала доступна брянцам благодаря технологии Voice Over LTE от МТС после масштабной модернизации сети мобильной связи, проводимой МТС с начала 2023 г. Во время совершения звонка качество передачи голоса стало выше, а интернет-соединение – более стабильным. Новое технологическое решение дает возможность совершать звонки через интернет в сетях 4G с соединением менее чем за две секунды. Теперь разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом можно одновременно.

«С технологией VoLTE абонентскому устройству не придется переходить в сети 2G и 3G для осуществления голосовых вызовов. Отсутствие таких переходов также экономит заряд батареи смартфона. Передача «голоса в интернете» позволяет сохранять звук настолько естественным, как будто вас с собеседником разделяют всего несколько метров. Технология поддерживается большинством современных гаджетов, и все, что нужно сделать – бесплатно подключить услугу в приложении «Мой МТС» или в настройках телефона», — сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

Воспользоваться новой технологией МТС могут абоненты в Отрадном Брянского района, Латышах Жуковского района, Ляличах и селе Кулаги Суражского района, Найтоповичах Унечского района.

Кроме того, в Брянской области работает технология передачи голосовых вызовов МТС через сети Wi-Fi. Такая опция очень удобна тем, что можно совершать звонки через Wi-Fi в зданиях с толстыми стенами, где часто располагаются кафе, учебные заведения и поликлиники, или на цокольных этажах. Сегодня уже 70% жителей Брянской области пользуются технологией звонков через интернет.

Для работы сервисов передачи голосового трафика по сетям LTE (VoLTE) и Wi-Fi (VoWiFi) нужно подключить опцию «Интернет-звонки» в приложении оператора и в настройках телефона. Дополнительно ничего оплачивать не нужно — звонки стоят столько же, сколько обычные вызовы, а разговор возможен с абонентами любых операторов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.