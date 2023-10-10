Более 800 тыс. человек проголосовали за подключение деревень и сёл к интернету в 2024 году

Свыше 525 тыс. человек проголосовали через «Госуслуги» и около 311 тыс. — через почту за малые населённые пункты, которые в приоритетном порядке подключат к мобильному интернету в 2024 г. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры России.

Голосование проводилось с 17 июля по 10 сентября 2023 г.

Итоговый перечень будет опубликован на «Госуслугах» не позднее 18 декабря. Сейчас проводится обработка результатов. Всего в следующем году к интернету подключат 1481 населённый пункт (с численностью от 100 до 500 человек).

В голосовании участвовали совершеннолетние граждане России, проголосовать можно было только за населённый пункт из региона по прописке. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвовали.

В прошлом году за подключение деревень и сёл к интернету проголосовало около 900 тыс. человек. Активнее всего голосовали за населенные пункты в Республике Башкортостан, Краснодарском крае, Пермском крае, Челябинской области, Удмуртской Республике, а также в Вологодской, Оренбургской и Нижегородской областях.