«Мегафон» стирает «белые пятна» в Новосибирской области

В Новосибирской области улучшилось покрытие, а максимальная скорость загрузки данных выросла практически в 1,5 раза. Это стало возможным благодаря новым инфраструктурным объектам связи, которые «Мегафон» построил в наиболее загруженных городских локациях. Работы проводились в рамках реализации проекта по устранению «белых пятен» на цифровой карте региона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора провели структурные изменения на сети и расширили зоны покрытия LTE. Теперь скорости мобильного 4G-интернета достаточно и для решения рабочих вопросов, например, дистанционной работы или учебы, использования государственных порталов и систем, и для развлечений — просмотра фильмов и сериалов, онлайн‑игр и шопинга. Основные работы осуществлялись в Дзержинском, Ленинском, Первомайском и Советском районах города, а также в Академгородке.

Строительство базовых станций в крупнейшем сибирском регионе позволило увеличить скорость интернета, емкость сети, улучшить распространение и проникновение сигнала в закрытых помещениях. Благодаря новым скоростям абоненты могут совершать звонки по VoLTE. Посредством этой технологии пользователь может разговаривать по мобильному телефону и параллельно совершать другие действия, например, отправлять электронные письма или строить маршруты в навигаторе. Такие цифровые звонки набирают популярность в Новосибирске: в сентябре 2023 г. жители области проговорили в сети 4G на 29% больше, чем годом ранее.

«Комплексное развитие нашей связи по всему региону продолжается. Мы не только закрываем "белые пятна" на карте области, но и оптимизируем телеком‑инфраструктуру в оживленных городских локациях для стабильной работы сотен тысяч абонентских устройств в условиях постоянного роста интернет-трафика. Таким образом, мы повышаем качество жизни, предоставляя абонентам равные возможности для учебы, работы и отдыха», – сказал Денис Трофимчук, директор «Мегафона» в Новосибирской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.