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«Мегафон» ускорил интернет в городах на Горьковском водохранилище

«Мегафон» модернизировал инфраструктуру 4G в райцентрах Ивановской области — в Юрьевце и Пучеже, расположенных на берегу Горьковского водохранилища. После проведенных работ средняя скорость передачи данных в мобильных устройствах жителей и гостей прибрежных городов выросла почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора построили новые объекты инфраструктуры и модернизировали существующие. Цифровые улучшения затронули жилые массивы с многоэтажной и частной застройкой, автомобильные дороги, множество объектов социального значения – школы, дома культуры, больницы, магазины и популярные туристические локации. Высокочастотный диапазон обеспечивает увеличенную скорость сигнала и повышенную пропускную способность сети.

В Юрьевце, расположенном в месте слияния реки Волги и Горьковского водохранилища, цифровые изменения затронули самые известные локации города – музейный центр Андрея Тарковского, историко-художественный музей, набережную, музей Александра Роу. Скорость интернета также увеличилась в жилых кварталах на улицах Фурманова, Октябрьской, Московской, 25 лет Октября, Школьной, Нахимова и др.

Новые объекты связи появились также в еще одном городе, стоящем на правом берегу Горьковского водохранилища - Пучеже, известном своими сыродельным заводом и сувенирной продукцией из льна и шелка. Так, стабильным сигналом и 4G‑интернетом обеспечены жители окраины города в микрорайоне Маевка, а также жители центра в районе улиц Свердлова, Юрьевецкой, 30 лет Победы, Крылова, Тельмана.

В поселке Каменка на реке Сунжа, базовые станции оператора были модернизированы с учетом возросших потребностей местных жителей. Ежемесячно абоненты в этом поселке проговаривают более 700 тыс. минут и расходуют более 25 ТБ мобильного трафика. Такого объема информации хватит, чтобы выложить 26 млн фотографий в соцсети. За полгода этот показатель вырос на 10%.

«С помощью инструментов big data мы анализируем нагрузку на сеть в регионе. И на основании аналитических данных принимаем решения где нужно запустить дополнительное оборудование, чтобы современные цифровые сервисы были доступны жителям области и дома, и на работе. С начала года мы проводим масштабную модернизацию телеком-оборудования. Результатом работ стали повышенные скорости интернета и увеличение зоны покрытия, необходимые для учебы, работы и повседневной жизни в 15 населенных пунктах региона», - сказала директор «Мегафона» в Ивановской области Ирина Манова.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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