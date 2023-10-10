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МТС улучшила покрытие сети 4G в Таштаголе

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении покрытия 4G в Таштаголе. Благодаря запуску нового оборудования скорость мобильного интернета в среднем на 20% выросла в старой части города: в жилых массивах, социальных учреждениях и на промышленных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рост скорости мобильного интернета зафиксирован в частном секторе: на улицах Мира, Орджоникидзе, Фрунзе, Карла Маркса, Свердлова, Мичурина, Матросова и других. Качество связи также улучшилось на территории дробильно-обогатительной фабрики, гимназии № 2, школы №1, ДК «Горняк» и одноименного стадиона.

Местные жители могут пользоваться возможностями мобильного интернета для учебы, удаленной работы и досуга. Скорости передачи данных достаточно, чтобы даже в часты пиковой нагрузки на сеть быстро загружать тяжелое видео, смотреть фильмы в HD-качестве, общаться по видеосвязи и пользоваться интернет-сервисами.

«За последние два года МТС провела большую модернизацию сети в Таштаголе и Таштагольском районе. Мы развернули новое покрытие 4G в поселках Каз, Чугунаш, Мундыбаш, Темиртау, Шерегеш и, конечно, в районном центре. Высокоскоростной интернет МТС работает, в том числе на горе Туманная – еще одном районе для катания на горных лыжах и сноуборде в Горной Шории вблизи Таштагола», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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