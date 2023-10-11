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Свыше 77% жителей Подмосковья имеют подтвержденные учетные записи на региональном портале

Порталу госуслуг Московской области исполняется 11 лет. За это время к нему присоединилось более 6,7 млн пользователей с подтвержденной учетной записью ЕСИА. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Уже 11 лет региональный портал является одной из самых посещаемых онлайн-площадок в Московской области. На сегодняшний день в электронном виде доступно более 300 услуг, которыми могут воспользоваться физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели. Мы не только переводим услуги в «цифру», но и совершенствуем их, внедряем удобные формы, сокращаем количество документов и сроки рассмотрения заявлений», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

С начала 2023 г. самыми популярными электронными услугами стали «Выписка из домовой книги» (858 тыс. заявлений), «Кружки и секции» (631 тыс.), «Выдача и замена социальных карт жителя Московской области» (363,6 тыс.), «Запись в школу» (184 тыс.), «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (176,4 тыс.). Работа по переводу государственных и муниципальных услуг в цифровой формат в Московской области продолжается.

Чтобы стать пользователем регионального портала, следует авторизоваться с помощью ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Учетную запись можно получить на федеральном портале госуслуг. Полный доступ ко всем услугам и сервисам открывает подтвержденная учетная запись ЕСИА. Подтвердить ее можно онлайн через веб-версии или мобильные приложения банков.

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