VideoMost в портфеле решений «АМТ-груп» для корпоративных коммуникаций

Компании «АМТ-груп» и VideoMost заключили партнерское соглашение. Набор отечественных программных решений для корпоративных коммуникаций, предлагаемых «АМТ-груп» своим заказчикам, пополнился продуктом VideoMost. Сотрудничество «АМТ-груп» и VideoMost позволит ускорить миграцию отечественных заказчиков на защищенную от санкций и блокировок систему ВКС.

В рамках соглашения компания «АМТ-груп» планирует продвижение и реализацию на территории России программного продукта VideoMost, который объединяет в себе возможности высококачественной видеоконференцсвязи, мессенджера для бизнеса и инструменты для совместной работы.

VideoMost из единого приложения решает задачи корпоративных коммуникаций – это программная платформа для планирования, проведения, записи встреч, организации переговоров, персональных и групповых чатов, с доступом к архиву переписки и отправленным файлам. VideoMost можно использовать из браузера, настольных или мобильных приложений для всех популярных ОС, включая отечественные Astra Linux, «Альт», «Ред ОС».

Одновременно VideoMost обладает возможностями для встраивания в корпоративную ИТ-инфраструктуру, благодаря интеграции с Active Directory, почтовыми клиентами (Microsoft Outlook, «Почта2 мойофис»), аппаратными ВКС терминалами на базе SIP и H.323. Пользователи VideoMost имеют доступ к адресной книге, могут отправлять приглашения, назначать и редактировать видеоконференции непосредственно из календарей Outlook/Exchange.

Сервер VideoMost можно установить в собственной инфраструктуре или использовать продукт как облачный сервис бизнес-коммуникаций по модели SaaS и PaaS. VideoMost является полностью российской разработкой, входит в Реестр отечественного ПО Минцифры.

«Появление в продуктовом портфеле компании такого решения, как Videomost, дает возможность продолжать решать бизнес-задачи наших заказчиков, требующие внедрения и полноценной поддержки систем корпоративных коммуникаций и средств совместной работы», - отметил Алексей Жирнов, директор департамента коммуникационных решений «АМТ-груп».

«‎В условиях пристального внимания к российским разработкам, способным замещать Zoom и Temas, мы, совместно с нашим партнером, компанией «АМТ-груп», готовы предлагать заказчикам решение, которое упростит и ускорит переход на безопасное ПО в компании любого размера и отрасли, — сказал Дмитрий Шульга, директор по продажам VideoMost. — Партнерское соглашение — важный этап для реализации проектов различного масштаба, включая крупные внедрения в регионах, благодаря развитой системе филиалов «АМТ-груп»»

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«АМТ-груп» - системный интегратор, специализирующийся на проектировании, внедрении и техническом сопровождении сложных телекоммуникационных и информационных систем: систем обеспечения информационной безопасности, корпоративных мультисервисных сетей, систем IP-телефонии, систем видеоконференцсвязи, контакт-центров, систем управления взаимоотношениями с клиентами, систем хранения и обработки данных, беспроводных сетей и систем передачи данных, ситуационных центров и центров оперативного управления информационной безопасностью, систем видеонаблюдения и комплексных телевизионных систем. Компания является партнером более 100 российских и мировых производителей оборудования и программного обеспечения. «АМТ-груп» выполняет проекты для государственных структур и бизнеса в различных отраслях экономики, наиболее активно работая в телекоммуникациях, финансовом секторе, топливно-энергетическом комплексе, промышленности, транспортной отрасли. Сервисный центр «АМТ-груп» предоставляет услуги технической поддержки сетевого оборудования, программных приложений, комплексных ИТ-систем и систем информационной безопасности. «АМТ-груп» имеет более 60 сервисных региональных партнеров, партнерская сеть охватывает более 100 городов России от Калининграда до Владивостока, а также страны СНГ. Созданы собственные склады запчастей и резервного оборудования в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России.

Российские коммуникационные программные продукты Spirit используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 млрд пользователей более чем в 100 странах мира. Прямые клиенты Spirit сегодня являются производителями более 60% смартфонов в мире.

VideoMost — программный ВКС сервер и корпоративный мессенджер российской компании Spirit для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в чатах, группах, каналах на ПК, Mac, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС-терминалах для корпоративных клиентов. Клиенты продукта Spirit VideoMost для видеоконференций в России и СНГ – тысячи государственных и частных организаций, включая предприятия, банки, ВУЗы, ФОИВы и промышленность.