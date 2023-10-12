«Мегафон» расширил покрытие LTE на М-7

Абонентам «Мегафона» теперь доступно улучшенное покрытие сети на одном из самых загруженных участков дороги в Татарстане. Оператор запустил дополнительное оборудование с поддержкой 4G вдоль трассы М-7 «Волга» около поселка Кумыс. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Местные жители, гости региона и те, кто едет транзитом, могут не только звонить родным и близким, но и активно пользоваться навигатором, слушать онлайн-радио, использовать любые цифровые ресурсы на скорости 4G.

Новый телеком-объект установлен на высоте 40 метров перед плотиной Нижнекамской ГЭС и покрывает более 10 км магистрали с Менделеевского поворота в сторону автограда. Сигнал охватывает, в том числе территорию испытательного полигона команды «КАМАЗ-Мастер» в Тарловке.

«Ранее на проблемном участке не было связи, что вызывало нарекания со стороны, в том числе и жителей Менделеевского района. Теперь же на данном участке обеспечена стабильная сотовая связь и интернет. Этот проект дал положительный эффект для всей Камской агломерации», — сказал заместитель руководителя исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Ленар Ахметов.

Данный участок дороги нуждался в дополнительном оборудовании, так как проникновению сигнала с ближайших базовых станций препятствовали лесные массивы. Построенная инфраструктура работает в низкочастотных и среднечастотных диапазонах. Сигнал с низкими частотами инженеры называют «дальнобойным» — он позволяет покрыть сразу несколько локаций. Средний частотный слой дает высокие скорости и достаточную емкость для обслуживания большого числа абонентов.

«Ежедневно на работу в город через мост проезжают сотни жителей соседних населенных пунктов, в пиковые часы часто образуются заторы. Мы не можем повлиять на дорожную обстановку, но в наших силах обеспечить быстрый мобильный интернет для тех, кто за рулем. По замерам инженеров, теперь средняя скорость LTE составляет 30 Мбит/с, а максимальная — 85 Мбит/с, этого достаточно для прослушивания музыки, использования навигатора и прочих приложений, требующих выхода в Сеть», — отметил директор «Мегафона» в Татарстане Михаил Русинов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.