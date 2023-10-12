МСП стало доступно онлайн-получение микрозаймов по единому сокращенному пакету документов

Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и единому для всей страны пакету документов в 131 государственной микрофинансовой организации. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП»

На цифровой платформе МСП.РФ заработал сервис «Подбор и получение микрофинансирования» для оформления льготной финансовой господдержки. Уже выданы первые 42 займа на 128 млн руб. компаниям гостиничного, производственного бизнеса, общепита, торговли.

Сервис предусматривает единый сокращенный (в ряде регионов вдвое) пакет документов, единый срок рассмотрения — до пяти календарных дней, исчерпывающий перечень оснований для отказа с указанием причин, подачу и отслеживание статуса заявки без посещения офиса государственной микрофинансовой организации (ГМФО). Заемщик также автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который состоит из 1200 параметров бизнеса.

«Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и стандартному для всей страны пакету документов и бизнес-процессов. И в более короткие сроки с обоснованием причины отказа в займе. Теперь для предпринимателя от Калининграда до Владивостока одинаковые условия получения микрозаймов», — сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Он добавил, что ведущие государственные МФО в регионах уже формируют планы по выдаче микрозаймов через новый онлайн-сервис. Так, в республиках Башкортостан и Татарстан, Удмуртской Республике, Иркутской и Саратовской областях рассчитывают до конца года выдать бизнесу не менее 1 млрд руб. микрозаймов.

Изменения подходов к работе государственных МФО и упрощение получения микрозаймов — результат их включения в состав участников НГС, координатором которой является «Корпорация МСП». Это позволяет устанавливать новые требования к ним и их деятельности. В настоящее время в периметр мониторинга «Корпорации МСП» входит 136 ГМФО (92 организации регионального и 44 муниципального уровней) в 84 регионах.

ГМФО созданы и координируются Минэкономразвития для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Их учредителями являются регионы и муниципальные образования. ГМФО предоставляют микрозаймы на сумму до 5 млн руб. на срок до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%).

Развитие системы кредитования бизнеса — одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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«Корпорация МСП» — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.