МТС «прокачала» сеть в Вязьме для любителей старины

ПАО «МТС», цифровая экосистема, с помощью технологии обезличенных данных Big Data проанализировала туристические потоки в Вязьму за девять месяцев 2023 г. Число приезжих выросло по сравнению с январем-сентябрем 2022 г. в три раза. Для поддержания качества голосового и интернет-трафика МТС установила в Вязьме дополнительное телеком-оборудование, при этом скорость мобильного интернета выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Вязьма является одним из древнейших городов России, первое упоминание о ней в летописях относится к 1239 г. Все основные достопримечательности расположены в историческом центре Вязьмы. Согласно аналитике Big Data МТС, исторический центр Вязьмы с начала 2023 г. посетило в три раза больше туристов, чем годом ранее. Более 50 % приезжих – жители Москвы и Московской области, на втором месте – гости из Калужской области, на третьем - туристы из Санкт-Петербурга, далее жители Псковской области и Краснодарского края.

Чтобы обеспечить выросший турпоток комфортной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом, МТС установила в Вязьме дополнительное телеком-оборудование. Новое качество связи может стать толчком для развития интерактивных экскурсий и местной торговли брендовыми товарами – например, легендарными «битыми» вяземскими пряниками. Комфортный «голос» и мобильный интернет нужны не только в пользовании навигатором, выборе маршрутов, гостиниц и точек общепита по прибытию, но и для комфортного путешествия.

«Отмеченный Big Data МТС рост турпотока в Вязьме легко объясним: по окраине города проходит трасса М1 «Москва-Минск», где постоянно растет поток автомобильных и автобусных экскурсий в обе стороны. Кроме того, всего в 37 километрах от Вязьмы находится знаменитая усадьба Грибоедова «Хмелита», в которой сохранилось убранство и атмосфера, присутствовавшая при жизни автора «Горя от ума». Кстати, своих персонажей автор списывал с местных жителей и их родственников. А в самой Вязьме новое качество сети поможет пользоваться аудиогидом МТС «Городские легенды Вязьмы», стартовая точка которого находится у стелы «Город воинской славы» на Советской площади», — сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Ранее МТС прокачала сеть на нескольких участках федеральной автомобильной трассы М-1 «Москва-Минск», проходящих через территорию Смоленской области, и улучшила покрытие на федеральной трассе Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — Беларусь», по которой курсируют туристы с южного и восточного направлений. Новую сеть базовых станций МТС развернула в Смоленске, Рославле, Десногорке и других местах, где также наблюдается рост турпотока.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.