«Яндекс 360» запустил в «Мессенджере» дозвоны в групповых видеовстречах

Для пользователей «Мессенджера» появилась новая опция, упрощающая коммуникацию, – функция дозвона в групповых чатах.

Теперь можно вызвонить на встречу одного или нескольких коллег из группового чата, в котором начался звонок. Новая опция доступна для всех пользователей, однако особенно полезна для бизнеса, который проводит много командных встреч.

Групповые звонки появились в «Мессенджере» недавно, а их функционал активно развивается. Для создания звонка необходимо нажать значок групповой встречи. После чего остальным пользователям чата отправляется сообщение о начале звонка и сопровождается push-уведомлением. Если пользователь не присоединился к звонку всегда может сделать это, зайдя в чат, пока в нем существует активный звонок, по кнопке «Присоединиться».

Создать групповой звонок может любой участник чата, но администратор может ограничить эту возможность, оставив только у себя. Ограничений по длительности встречи нет. Для пользователей «Мессенджера» доступны все возможности «Телемоста»: запись экрана, демонстрация презентации, управление встречей (выключать микрофон или камеру участникам встречи), общение в чате звонка и др.

Сейчас групповые звонки как и функция дозвона доступны в веб-версии «Мессенджера», десктопном ПО и Android. В ближайшее время возможность появится и для операционной системы iOS. Следующим шагом в развитии сервиса сделать так, чтоб можно было добавить не только участников чата, но и любой контакт.

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«Яндекс 360 для бизнеса» — это виртуальный офис, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие работу и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, управлять коммуникацией с клиентами и партнерами и др. Есть несколько тарифов «Яндекс 360 для бизнеса»: «Базовый», «Оптимальный» и «Расширенный», которые организации выбирают в зависимости от бизнес-потребностей и задач сотрудников.