«Яндекс Go»: итоги сезона в «Самокатах»

В 2023 г. сервис расширил парк самокатов и вышел в новые города — Екатеринбург, Казань и Алматы, а число поездок на самокатах с марта по октябрь 2023 г. увеличилось в три раза. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

За несколько лет самокаты превратились в полноценный городской транспорт «последней мили». Их все чаще выбирают в качестве дополнения к привычному транспорту. Согласно данным «Яндекс Go», среднее время поездки на самокате летом 2023 г. составило 15 минут. Этого достаточно, чтобы, например, добраться от метро до работы или дома. Самые длительные поездки отмечены в Казани — 19 минут в пути (около 3 км).

Рекордное количество поездок летом 2023 г. отмечается в Москве и Санкт-Петербурге — в этих городах на самокатах сервиса стали кататься почти в три раза больше, чем в 2022 г. Двукратное увеличение числа поездок произошло в Краснодаре.

С ростом числа поездок усилилась работа сервиса в отношении безопасности пользователей. Так, в дополнение к обучающим инструкциям в приложении «Самокаты» впервые запустили «Школы вождения» — серию бесплатных теоретических и практических занятий, направленных на обучение пользователей правилам дорожного движения на самокатах и безопасному вождению в городе. Занятия проводили эксперты по безопасности «Яндекс Go», а посетить их мог любой желающий старше 18 лет. Школы вождения были открыты во всех городах присутствия сервиса — с момента запуска их посетили более 5 тыс. человек.

Пик поездок на самокате сервиса зафиксирован в период с середины августа по конец сентября 2023 г., а больше всего поездок выпало на праздники и городские марафоны. Например, в Москве самым популярным днем для поездок стало 1 сентября 2023 г., а в Санкт-Петербурге и Краснодаре — 22 сентября 2023 г., в этот день в городах проходила акция «На работу на велосипеде и СИМ». В Екатеринбурге и Казани рекордное количество поездок состоялось в Дни города — 19 и 30 августа соответственно.

Посмотреть персональную статистику по поездкам летом 2023 г. и вступить в «Клуб самокатов» на следующий сезон можно в приложении «Яндекс Go».