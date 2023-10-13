Жители Москвы оформили в упрощенном порядке более 12,5 тыс. карт москвича для первоклассников

Смарт-услугой для оформления карты москвича в упрощенном порядке в 2023 г. воспользовались более 12,5 тыс. родителей первоклассников. В начале учебного года пользователям портала mos.ru в личный кабинет поступили уже предзаполненные заявления. Им оставалось только проверить информацию, загрузить фотографию ребенка, уточнить, нужно ли записывать полис ОМС ребенка на карту москвича, и подтвердить оформление карты. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«В преддверии начала учебного года у родителей школьников, особенно первоклассников, достаточно забот. Поэтому часть задач взяли на себя цифровые технологии. Они упростили родителям первоклассников оформление карты москвича. Черновики заявлений были автоматически сформированы и направлены тем пользователям портала mos.ru, чьи дети в этом году пошли в первый класс в московские школы и у кого были подтвержденные данные в личном кабинете. Таким образом тысячи родителей оформили карты вовремя и всего в несколько кликов», – сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

На сегодняшний день свыше 500 тыс. школьников пользуются картами москвича. Они могут использовать карту для прохода и питания в школе, льготного проезда в общественном транспорте, а также для получения скидок на товары и услуги в партнерской сети. Кроме того, карта москвича позволяет ребенку бесплатно посещать музеи Москвы по программе «Музеи — детям». В столичных библиотеках ей можно пользоваться в качестве единого читательского билета, а в поликлиниках по ней можно записаться к врачу через терминалы ЕМИАС.

Возможность проактивно оформить карту москвича для детей, которые только поступили в первый класс, появилась еще в 2019 г. С тех пор востребованность этой услуги только растет. Например, в 2023 г. ей воспользовалось на 25% больше родителей, чем в 2022 г.

Карту москвича могут получить учащиеся столичных школ и колледжей, имеющих государственную аккредитацию, вне зависимости от места регистрации, а также москвичи, обучающиеся за пределами столицы. Оформить заявление на получение карты можно на портале mos.ru. Учащиеся старше 14 лет могут сделать это самостоятельно, а за школьников, которые еще не достигли этого возраста, заявление должен подавать один из родителей или законный представитель.

Карта москвича изготавливается в течение 30 календарных дней. Уведомление о ее готовности придет в личный кабинет на mos.ru и на электронную почту. После этого можно забрать карту в своем учебном заведении или в центре госуслуг «Мои документы».

Карта москвича — один из главных социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта, которая выдается жителям Москвы и обеспечивает персональный доступ к городской инфраструктуре. Карту москвича могут получить учащиеся, студенты, пенсионеры, инвалиды, дети и родители из многодетных семей и другие льготные категории граждан.

Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».